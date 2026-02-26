Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Еще одна попытка!? Осенью расширят «корзину низких цен»

26 февраля, 2026

Важно 0 комментариев

В начале октября планируется подписать дополнительное соглашение о низкой ценовой корзине продуктов. Об этом в эфире программы «Рīta panorāma» заявил министр экономики Викторс Валайнс. По его словам, достигнута договорённость о расширении перечня товаров в корзине.

Министр подчеркнул, что товары из категории низких цен должны быть лучше обозначены в магазинах, чтобы покупатели могли легко их найти. Торговые сети, по его словам, подтвердили готовность пойти навстречу в этом вопросе.

Валайнс также напомнил, что с середины года для части основных продуктов питания будет снижена ставка НДС до 12%. Льготная ставка коснётся, в частности, муки, молока, продуктов из мяса птицы и свежих яиц. Ожидается отдельное соглашение о механизме применения пониженного НДС — с распределением ответственности между торговцами, производителями и логистическими компаниями.

Меморандум о снижении цен на продукты был подписан в мае 2025 года. Он предусматривает внедрение корзины низких цен, создание инструмента сравнения цен и увеличение доли товаров местного происхождения.

Документ обязывает включать в корзину как минимум один товар из десяти базовых категорий — хлеб, молочные продукты, мясо, рыбу, яйца, муку, растительные масла, овощи и фрукты.

В то же время мониторинг Центра защиты прав потребителей показал, что в среднем в торговых сетях представлены лишь семь из десяти категорий. Показатель остаётся стабильным и, по оценке центра, недостаточным. Количество категорий варьируется от четырёх до девяти в зависимости от сети.

Ритейлеры объясняют недостачу сезонностью и особенностями ассортимента отдельных магазинов.

Купила место для авто за 6000 евро. А паркуются на нём посторонние!
Важно

Купила место для авто за 6000 евро. А паркуются на нём посторонние!

100 часов работ и штраф 10 500 евро. Названа цена турпоездок в Крым
Важно

100 часов работ и штраф 10 500 евро. Названа цена турпоездок в Крым

«Это были бы пять трагедий Золитуде одновременно!» Готовы ли больницы Латвии к войне?
Важно

«Это были бы пять трагедий Золитуде одновременно!» Готовы ли больницы Латвии к войне? (1)

Один шаг вперёд, спасший 200 жизней: тихий подвиг сержанта Эдмондса

Важно 11:13

Важно 0 комментариев

Иногда одна фраза, сказанная под дулом пистолета, способна изменить судьбы сотен людей. Иногда один человек становится щитом для тысячи.

Читать
Все говорят о блуждающем нерве! Новый «орган-звезда» или модный обман?

Азбука здоровья 11:13

Азбука здоровья 0 комментариев

Ещё вчера все обсуждали микробиом. Сегодня — блуждающий нерв. Тот самый, который соединяет мозг почти со всеми внутренними органами и, по словам врачей, работает как «внутренний интернет» организма.

Читать

До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня

Важно 11:01

Важно 0 комментариев

Как сообщает LETA со ссылкой на Министерство земледелия, суровая зима 2026 года с большим количеством снега и толстым льдом создала условия для возможных масштабных и опасных паводков. В случае резкой оттепели весной риск наводнений существенно возрастёт.

Читать

«Ребята, это же безумие!». Хотел открыть счёт — получил допрос

Важно 11:00

Важно 0 комментариев

Зритель программы TV24 «Stopkadri», зарегистрировавший SIA и решивший заняться бизнесом, попытался открыть расчётный счёт в одной из латвийских коммерческих банков. Название банка в эфире сознательно не называли, пояснив, что требования продиктованы общим регулированием и фактически одинаковы для всех банков.

Читать

Что на самом деле нужно волосам после зимы? Советы фармацевта

Азбука здоровья 10:42

Азбука здоровья 0 комментариев

Вот пять этих важных шагов к здоровью волос, исходя из ценного опыта сертифицированного фармацевта и члена правления Mēness aptieka Эрики Петерсоне.

Читать

Поставил еду на плиту и чуть не погиб. Нелепый случай с отравлением дымом

Важно 10:37

Важно 0 комментариев

Как сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, в среду около 12.00 в волости Мазсалацас Валмиерского края произошёл несчастный случай — человек отравился дымом из-за подгоревшей на плите еды.

Читать

На Солнце впервые за три года изчезли пятна: а что будет с магнитными бурями?

Наука 10:26

Наука 0 комментариев

На Солнце впервые с 2022 года не было видно солнечных пятен. В прошлый раз его диск был абсолютно "чистым" 8 июня 2022 года – более 1 355 дней назад. Это может свидетельствовать о переходе текущего солнечного цикла к более спокойной фазе, пишет Space.com.

Читать