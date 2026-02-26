Еще одна попытка!? Осенью расширят «корзину низких цен»

Министр подчеркнул, что товары из категории низких цен должны быть лучше обозначены в магазинах, чтобы покупатели могли легко их найти. Торговые сети, по его словам, подтвердили готовность пойти навстречу в этом вопросе.

Валайнс также напомнил, что с середины года для части основных продуктов питания будет снижена ставка НДС до 12%. Льготная ставка коснётся, в частности, муки, молока, продуктов из мяса птицы и свежих яиц. Ожидается отдельное соглашение о механизме применения пониженного НДС — с распределением ответственности между торговцами, производителями и логистическими компаниями.

Меморандум о снижении цен на продукты был подписан в мае 2025 года. Он предусматривает внедрение корзины низких цен, создание инструмента сравнения цен и увеличение доли товаров местного происхождения.

Документ обязывает включать в корзину как минимум один товар из десяти базовых категорий — хлеб, молочные продукты, мясо, рыбу, яйца, муку, растительные масла, овощи и фрукты.

В то же время мониторинг Центра защиты прав потребителей показал, что в среднем в торговых сетях представлены лишь семь из десяти категорий. Показатель остаётся стабильным и, по оценке центра, недостаточным. Количество категорий варьируется от четырёх до девяти в зависимости от сети.

Ритейлеры объясняют недостачу сезонностью и особенностями ассортимента отдельных магазинов.