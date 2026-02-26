Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
100 часов работ и штраф 10 500 евро. Названа цена турпоездок в Крым

26 февраля, 2026

Важно 0 комментариев

Как сообщает LETA, после решения Верховного суда в силу вступил приговор консультанту по путешествиям Элеоноре Ивановой за нарушение санкций ЕС и организацию туристических поездок в Крым. Суд оставил без изменений решение апелляционной инстанции.

Верховный суд указал, что доводы кассационной жалобы необоснованны. Апелляционный суд признал законным проведённый следственный эксперимент, установив, что он не провоцировал обвиняемую, а полученные данные могут использоваться как доказательства.

Суд также подчеркнул, что нормативные акты, опубликованные в Официальном журнале ЕС, включая санкционные регламенты, имеют обязательную силу, и их незнание не освобождает от ответственности. Не был принят и аргумент о выполнении распоряжений работодателя.

Суд указал, что действия образуют единое завершённое преступление, связанное с организацией туристических поездок в Крым.
Ивановой назначено 100 часов общественных работ. Компании SIA «My Best Choice Tour - MBC Tour» назначен принудительный штраф в размере 15 минимальных месячных зарплат - 10 500 евро.

Женщина вину не признаёт. Дело возбуждено по статье 84 Уголовного закона о нарушении международных и национальных санкций. Максимальное наказание по ней - до четырёх лет лишения свободы.

Расследование вёл СГБ. Основанием стали ограничения, введённые Регламентом Совета ЕС от 18 декабря 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, запрещающие оказание туристических услуг на этих территориях.

Один шаг вперёд, спасший 200 жизней: тихий подвиг сержанта Эдмондса

Важно 11:13

Важно 0 комментариев

Иногда одна фраза, сказанная под дулом пистолета, способна изменить судьбы сотен людей. Иногда один человек становится щитом для тысячи.

Иногда одна фраза, сказанная под дулом пистолета, способна изменить судьбы сотен людей. Иногда один человек становится щитом для тысячи.

Читать
Все говорят о блуждающем нерве! Новый «орган-звезда» или модный обман?

Азбука здоровья 11:13

Азбука здоровья 0 комментариев

Ещё вчера все обсуждали микробиом. Сегодня — блуждающий нерв. Тот самый, который соединяет мозг почти со всеми внутренними органами и, по словам врачей, работает как «внутренний интернет» организма.

Ещё вчера все обсуждали микробиом. Сегодня — блуждающий нерв. Тот самый, который соединяет мозг почти со всеми внутренними органами и, по словам врачей, работает как «внутренний интернет» организма.

Читать

До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня

Важно 11:01

Важно 0 комментариев

Как сообщает LETA со ссылкой на Министерство земледелия, суровая зима 2026 года с большим количеством снега и толстым льдом создала условия для возможных масштабных и опасных паводков. В случае резкой оттепели весной риск наводнений существенно возрастёт.

Как сообщает LETA со ссылкой на Министерство земледелия, суровая зима 2026 года с большим количеством снега и толстым льдом создала условия для возможных масштабных и опасных паводков. В случае резкой оттепели весной риск наводнений существенно возрастёт.

Читать

«Ребята, это же безумие!». Хотел открыть счёт — получил допрос

Важно 11:00

Важно 0 комментариев

Зритель программы TV24 «Stopkadri», зарегистрировавший SIA и решивший заняться бизнесом, попытался открыть расчётный счёт в одной из латвийских коммерческих банков. Название банка в эфире сознательно не называли, пояснив, что требования продиктованы общим регулированием и фактически одинаковы для всех банков.

Зритель программы TV24 «Stopkadri», зарегистрировавший SIA и решивший заняться бизнесом, попытался открыть расчётный счёт в одной из латвийских коммерческих банков. Название банка в эфире сознательно не называли, пояснив, что требования продиктованы общим регулированием и фактически одинаковы для всех банков.

Читать

Что на самом деле нужно волосам после зимы? Советы фармацевта

Азбука здоровья 10:42

Азбука здоровья 0 комментариев

Вот пять этих важных шагов к здоровью волос, исходя из ценного опыта сертифицированного фармацевта и члена правления Mēness aptieka Эрики Петерсоне.

Вот пять этих важных шагов к здоровью волос, исходя из ценного опыта сертифицированного фармацевта и члена правления Mēness aptieka Эрики Петерсоне.

Читать

Поставил еду на плиту и чуть не погиб. Нелепый случай с отравлением дымом

Важно 10:37

Важно 0 комментариев

Как сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, в среду около 12.00 в волости Мазсалацас Валмиерского края произошёл несчастный случай — человек отравился дымом из-за подгоревшей на плите еды.

Как сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, в среду около 12.00 в волости Мазсалацас Валмиерского края произошёл несчастный случай — человек отравился дымом из-за подгоревшей на плите еды.

Читать

На Солнце впервые за три года изчезли пятна: а что будет с магнитными бурями?

Наука 10:26

Наука 0 комментариев

На Солнце впервые с 2022 года не было видно солнечных пятен. В прошлый раз его диск был абсолютно "чистым" 8 июня 2022 года – более 1 355 дней назад. Это может свидетельствовать о переходе текущего солнечного цикла к более спокойной фазе, пишет Space.com.

На Солнце впервые с 2022 года не было видно солнечных пятен. В прошлый раз его диск был абсолютно "чистым" 8 июня 2022 года – более 1 355 дней назад. Это может свидетельствовать о переходе текущего солнечного цикла к более спокойной фазе, пишет Space.com.

Читать