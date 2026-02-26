100 часов работ и штраф 10 500 евро. Названа цена турпоездок в Крым

Верховный суд указал, что доводы кассационной жалобы необоснованны. Апелляционный суд признал законным проведённый следственный эксперимент, установив, что он не провоцировал обвиняемую, а полученные данные могут использоваться как доказательства.

Суд также подчеркнул, что нормативные акты, опубликованные в Официальном журнале ЕС, включая санкционные регламенты, имеют обязательную силу, и их незнание не освобождает от ответственности. Не был принят и аргумент о выполнении распоряжений работодателя.

Суд указал, что действия образуют единое завершённое преступление, связанное с организацией туристических поездок в Крым.

Ивановой назначено 100 часов общественных работ. Компании SIA «My Best Choice Tour - MBC Tour» назначен принудительный штраф в размере 15 минимальных месячных зарплат - 10 500 евро.

Женщина вину не признаёт. Дело возбуждено по статье 84 Уголовного закона о нарушении международных и национальных санкций. Максимальное наказание по ней - до четырёх лет лишения свободы.

Расследование вёл СГБ. Основанием стали ограничения, введённые Регламентом Совета ЕС от 18 декабря 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, запрещающие оказание туристических услуг на этих территориях.