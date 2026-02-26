Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Купила место для авто за 6000 евро. А паркуются на нём посторонние!

26 февраля, 2026

Как сообщает Bez Tabu (TV3), жительница Риги Марина год назад приобрела квартиру в новостройке в Кенгарагсе и отдельно купила парковочное место во дворе за 6000 евро. Территория огорожена, въезд возможен только по разрешениям, однако чужие автомобили регулярно занимают частные места.

Марина рассказывает, что однажды её место было занято более суток. Она четырежды звонила в полицию и направила электронное заявление, но экипаж так и не прибыл.

«Иногда приезжаешь домой и не можешь поставить машину, потому что место занято чужим автомобилем. В моем месте чужая машина простояла более 24 часов. Полиция нам не помогает! Почему другим помогает, а нам — нет?»

Жители подозревают, что во двор попадают гости соседнего дома. Управляющая компания Selectum home ситуацию не комментирует и, по словам жильцов, в решении проблемы не участвует.

Специалист по управлению недвижимостью Витолд Пейпиньш отмечает: необходимо проверить, закреплён ли порядок пользования территорией в Земельной книге. Если нет — двор считается территорией общего пользования для совладельцев. В качестве одного из способов давления он предлагает использовать предупреждающие наклейки на лобовом стекле.

Муниципальная полиция объясняет бездействие тем, что территория является частной.

«Они сами регулируют порядок, мы не видим возможности, как полиция могла бы вмешаться. Если бы это была публичная территория, тогда мы работаем по установленным знакам». Главный инспектор Рижской муниципальной полиции Валтс Везитис сообщил, что за два года с этого адреса поступило около 200 вызовов.

Однако юрист Ивар Казакс считает, что полиция обязана реагировать.

«Любая полиция обязана реагировать на несоблюдение дорожного знака. У нее есть право войти в частную собственность, если один из собственников разрешает это».
По словам полиции, вмешательство возможно лишь в случае, если территория станет публично доступной.

Один шаг вперёд, спасший 200 жизней: тихий подвиг сержанта Эдмондса

Иногда одна фраза, сказанная под дулом пистолета, способна изменить судьбы сотен людей. Иногда один человек становится щитом для тысячи.

Все говорят о блуждающем нерве! Новый «орган-звезда» или модный обман?

Ещё вчера все обсуждали микробиом. Сегодня — блуждающий нерв. Тот самый, который соединяет мозг почти со всеми внутренними органами и, по словам врачей, работает как «внутренний интернет» организма.

До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня

Как сообщает LETA со ссылкой на Министерство земледелия, суровая зима 2026 года с большим количеством снега и толстым льдом создала условия для возможных масштабных и опасных паводков. В случае резкой оттепели весной риск наводнений существенно возрастёт.

«Ребята, это же безумие!». Хотел открыть счёт — получил допрос

Зритель программы TV24 «Stopkadri», зарегистрировавший SIA и решивший заняться бизнесом, попытался открыть расчётный счёт в одной из латвийских коммерческих банков. Название банка в эфире сознательно не называли, пояснив, что требования продиктованы общим регулированием и фактически одинаковы для всех банков.

Что на самом деле нужно волосам после зимы? Советы фармацевта

Вот пять этих важных шагов к здоровью волос, исходя из ценного опыта сертифицированного фармацевта и члена правления Mēness aptieka Эрики Петерсоне.

Поставил еду на плиту и чуть не погиб. Нелепый случай с отравлением дымом

Как сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, в среду около 12.00 в волости Мазсалацас Валмиерского края произошёл несчастный случай — человек отравился дымом из-за подгоревшей на плите еды.

На Солнце впервые за три года изчезли пятна: а что будет с магнитными бурями?

На Солнце впервые с 2022 года не было видно солнечных пятен. В прошлый раз его диск был абсолютно "чистым" 8 июня 2022 года – более 1 355 дней назад. Это может свидетельствовать о переходе текущего солнечного цикла к более спокойной фазе, пишет Space.com.

