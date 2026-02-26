Купила место для авто за 6000 евро. А паркуются на нём посторонние!

Марина рассказывает, что однажды её место было занято более суток. Она четырежды звонила в полицию и направила электронное заявление, но экипаж так и не прибыл.

«Иногда приезжаешь домой и не можешь поставить машину, потому что место занято чужим автомобилем. В моем месте чужая машина простояла более 24 часов. Полиция нам не помогает! Почему другим помогает, а нам — нет?»

Жители подозревают, что во двор попадают гости соседнего дома. Управляющая компания Selectum home ситуацию не комментирует и, по словам жильцов, в решении проблемы не участвует.

Специалист по управлению недвижимостью Витолд Пейпиньш отмечает: необходимо проверить, закреплён ли порядок пользования территорией в Земельной книге. Если нет — двор считается территорией общего пользования для совладельцев. В качестве одного из способов давления он предлагает использовать предупреждающие наклейки на лобовом стекле.

Муниципальная полиция объясняет бездействие тем, что территория является частной.

«Они сами регулируют порядок, мы не видим возможности, как полиция могла бы вмешаться. Если бы это была публичная территория, тогда мы работаем по установленным знакам». Главный инспектор Рижской муниципальной полиции Валтс Везитис сообщил, что за два года с этого адреса поступило около 200 вызовов.

Однако юрист Ивар Казакс считает, что полиция обязана реагировать.

«Любая полиция обязана реагировать на несоблюдение дорожного знака. У нее есть право войти в частную собственность, если один из собственников разрешает это».

По словам полиции, вмешательство возможно лишь в случае, если территория станет публично доступной.