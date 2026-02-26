Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Все говорят о блуждающем нерве! Новый «орган-звезда» или модный обман?

Редакция PRESS 26 февраля, 2026 11:13

Азбука здоровья 0 комментариев

Ещё вчера все обсуждали микробиом. Сегодня — блуждающий нерв. Тот самый, который соединяет мозг почти со всеми внутренними органами и, по словам врачей, работает как «внутренний интернет» организма.

«Сколько у вас времени?» — так отвечает профессор Оуэн Эпштейн, когда его спрашивают, что делает этот нерв. Он связывает мозг с кишечником, сердцем, лёгкими, иммунной системой. Именно через него тело «сообщает» нам: голодны ли мы, тревожны ли, устали ли.

Нейрохирург Кевин Трейси называет его «великим нервом». И это не один провод — их около 200 000 волокон, по 100 000 с каждой стороны.

И вот тут начинается самое интересное.

В 1990-е Трейси случайно обнаружил: воздействуя на мозг противовоспалительным препаратом, можно остановить воспаление во всём теле. Вывод? Нервная система регулирует иммунитет. Так родилась «биоэлектрическая медицина».

Сегодня стимуляция блуждающего нерва применяется при эпилепсии, депрессии, болезни Крона, фибромиалгии, диабете. Устройство SetPoint получило одобрение FDA для лечения ревматоидного артрита. Есть и неинвазивные варианты — например, Nurosym.

Но вместе с клиническими прорывами пришёл бум «велнеса».

Гаджеты по 300 фунтов обещают «тонизировать нерв» инфразвуком. В соцсетях советуют полоскать горло, гудеть, петь, нырять в холодную воду — якобы для «активации» работы нерва.

Проблема в том, что многие исследования маленькие, без контрольных групп, иногда всего на 6 участниках. Некоторые работы финансируют сами производители устройств.

Tracey предупреждает:«Это не панацея».

Самое опасное — не приборы. А то, что модные лозунги начинают подменять сложную науку.

Блуждающий нерв действительно может стать революцией в медицине.
Но лайки — это не клинические испытания.

100 часов работ и штраф 10 500 евро. Названа цена турпоездок в Крым

Купила место для авто за 6000 евро. А паркуются на нём посторонние!

Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми? (1)

Один шаг вперёд, спасший 200 жизней: тихий подвиг сержанта Эдмондса

Важно 0 комментариев

Иногда одна фраза, сказанная под дулом пистолета, способна изменить судьбы сотен людей. Иногда один человек становится щитом для тысячи.

Читать

До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня

Важно 0 комментариев

Как сообщает LETA со ссылкой на Министерство земледелия, суровая зима 2026 года с большим количеством снега и толстым льдом создала условия для возможных масштабных и опасных паводков. В случае резкой оттепели весной риск наводнений существенно возрастёт.

Читать

«Ребята, это же безумие!». Хотел открыть счёт — получил допрос

Важно 0 комментариев

Зритель программы TV24 «Stopkadri», зарегистрировавший SIA и решивший заняться бизнесом, попытался открыть расчётный счёт в одной из латвийских коммерческих банков. Название банка в эфире сознательно не называли, пояснив, что требования продиктованы общим регулированием и фактически одинаковы для всех банков.

Читать

Что на самом деле нужно волосам после зимы? Советы фармацевта

Азбука здоровья 0 комментариев

Вот пять этих важных шагов к здоровью волос, исходя из ценного опыта сертифицированного фармацевта и члена правления Mēness aptieka Эрики Петерсоне.

Читать

Поставил еду на плиту и чуть не погиб. Нелепый случай с отравлением дымом

Важно 0 комментариев

Как сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, в среду около 12.00 в волости Мазсалацас Валмиерского края произошёл несчастный случай — человек отравился дымом из-за подгоревшей на плите еды.

Читать

На Солнце впервые за три года изчезли пятна: а что будет с магнитными бурями?

Наука 0 комментариев

На Солнце впервые с 2022 года не было видно солнечных пятен. В прошлый раз его диск был абсолютно "чистым" 8 июня 2022 года – более 1 355 дней назад. Это может свидетельствовать о переходе текущего солнечного цикла к более спокойной фазе, пишет Space.com.

Читать