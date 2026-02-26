Все говорят о блуждающем нерве! Новый «орган-звезда» или модный обман?

«Сколько у вас времени?» — так отвечает профессор Оуэн Эпштейн, когда его спрашивают, что делает этот нерв. Он связывает мозг с кишечником, сердцем, лёгкими, иммунной системой. Именно через него тело «сообщает» нам: голодны ли мы, тревожны ли, устали ли.

Нейрохирург Кевин Трейси называет его «великим нервом». И это не один провод — их около 200 000 волокон, по 100 000 с каждой стороны.

И вот тут начинается самое интересное.

В 1990-е Трейси случайно обнаружил: воздействуя на мозг противовоспалительным препаратом, можно остановить воспаление во всём теле. Вывод? Нервная система регулирует иммунитет. Так родилась «биоэлектрическая медицина».

Сегодня стимуляция блуждающего нерва применяется при эпилепсии, депрессии, болезни Крона, фибромиалгии, диабете. Устройство SetPoint получило одобрение FDA для лечения ревматоидного артрита. Есть и неинвазивные варианты — например, Nurosym.

Но вместе с клиническими прорывами пришёл бум «велнеса».

Гаджеты по 300 фунтов обещают «тонизировать нерв» инфразвуком. В соцсетях советуют полоскать горло, гудеть, петь, нырять в холодную воду — якобы для «активации» работы нерва.

Проблема в том, что многие исследования маленькие, без контрольных групп, иногда всего на 6 участниках. Некоторые работы финансируют сами производители устройств.

Tracey предупреждает:«Это не панацея».

Самое опасное — не приборы. А то, что модные лозунги начинают подменять сложную науку.

Блуждающий нерв действительно может стать революцией в медицине.

Но лайки — это не клинические испытания.