Сейм увеличил пособия на жилье для малообеспеченных и семей с детьми

Например, если доход пенсионера составляет 500 евро, а расходы на жилье — 300 евро в месяц, то текущий размер пособия составлял бы 192 евро, но после принятия изменений он сможет претендовать на жилищное пособие в размере 267 евро в месяц, как ранее заявляли авторы законопроекта.

Кроме того, эти изменения обеспечат возможность получения поддержки для некоторых домохозяйств, которые до сих пор не имели права на жилищное пособие при существующих коэффициентах. В частности, право на пособие получат также семьи с детьми до 18 лет и молодые люди до 24 лет, если они продолжают обучение.

Изменения будут действовать в зимний период — с 1 января по 30 апреля.

Тем, кто уже получает жилищное пособие, его пересчитают автоматически. Остальным необходимо обратиться в социальную службу своей самоуправления.

Поправки вступят в силу на следующий день после их официального опубликования.