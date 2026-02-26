Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Февраля Завтра: Aurelija, Evelina, Metra
Доступность

Сейм увеличил пособия на жилье для малообеспеченных и семей с детьми

Редакция PRESS 26 февраля, 2026 12:31

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о социальной помощи, предусматривающие увеличение жилищных пособий для жителей с низкими доходами и семей с детьми.

Например, если доход пенсионера составляет 500 евро, а расходы на жилье — 300 евро в месяц, то текущий размер пособия составлял бы 192 евро, но после принятия изменений он сможет претендовать на жилищное пособие в размере 267 евро в месяц, как ранее заявляли авторы законопроекта.

Кроме того, эти изменения обеспечат возможность получения поддержки для некоторых домохозяйств, которые до сих пор не имели права на жилищное пособие при существующих коэффициентах. В частности, право на пособие получат также семьи с детьми до 18 лет и молодые люди до 24 лет, если они продолжают обучение.

Изменения будут действовать в зимний период — с 1 января по 30 апреля. 

Тем, кто уже получает жилищное пособие, его пересчитают автоматически. Остальным необходимо обратиться в социальную службу своей самоуправления.

Поправки вступят в силу на следующий день после их официального опубликования.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Штраф за незнание госязыка и другие «приводы» в Сейме
Важно

Штраф за незнание госязыка и другие «приводы» в Сейме

«Стоит, как гнилой зуб»: что происходит с взорванным домом на Баускас? (ФОТО)
Эксклюзив

«Стоит, как гнилой зуб»: что происходит с взорванным домом на Баускас? (ФОТО)

«Ja tev gribās, iekod ribās!»: Ланга показала свой знаменитый уровень культуры
Важно

«Ja tev gribās, iekod ribās!»: Ланга показала свой знаменитый уровень культуры (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Суд Евросоюза: Венгрия нарушила свободу слова

Мир 16:51

Мир 0 комментариев

Поскольку независимая радиостанция Klubradio в Венгрии была лишена частоты, в 2021 году она была вынуждена прекратить вещание в диапазоне FM. Европейский суд в Люксембурге счел это решение властей страны неправомерным.

Поскольку независимая радиостанция Klubradio в Венгрии была лишена частоты, в 2021 году она была вынуждена прекратить вещание в диапазоне FM. Европейский суд в Люксембурге счел это решение властей страны неправомерным.

Читать
Загрузка

Строительство крематория в Иманте: проблема наконец дошла до Рижской думы

Важно 16:47

Важно 0 комментариев

Сегодня Рижская дума поручила Департаменту городского развития оценить коллективное обращение жителей против строительства крематория рядом с кладбищем Лачупе, сообщает агентство LETA. Соответственно, департамент рассмотрит просьбу жителей не поддерживать редакцию локального плана для земельного участка по адресу улица Балтеглю, 30.

Сегодня Рижская дума поручила Департаменту городского развития оценить коллективное обращение жителей против строительства крематория рядом с кладбищем Лачупе, сообщает агентство LETA. Соответственно, департамент рассмотрит просьбу жителей не поддерживать редакцию локального плана для земельного участка по адресу улица Балтеглю, 30.

Читать

Присутствие Авена на лекции Ланькова прокомментировал юрист миллиардера

Новости Латвии 16:41

Новости Латвии 0 комментариев

Вечером во вторник лекцию российского историка и специалиста по северокорейской проблеме Андрея Ланькова, задержанного в Риге и высланного из Латвии, посетил российский миллиардер и гражданин Латвии Пётр Авен, находящийся под санкциями Европейского союза, как сообщают участники лекции в социальных сетях.

Вечером во вторник лекцию российского историка и специалиста по северокорейской проблеме Андрея Ланькова, задержанного в Риге и высланного из Латвии, посетил российский миллиардер и гражданин Латвии Пётр Авен, находящийся под санкциями Европейского союза, как сообщают участники лекции в социальных сетях.

Читать

Синоптики обещают оттепель: вместо снега пойдут дожди

Новости Латвии 16:31

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу в Латвии немного потеплеет и возможны дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В пятницу в Латвии немного потеплеет и возможны дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Раздайте людям лопаты: раз дума не способна, рижане сами убирают тротуары

Важно 16:20

Важно 0 комментариев

С приходом настоящей зимы в социальных сетях всё чаще появляются жалобы на неочищенные тротуары и снежную кашу на улицах, особенно в Риге.

С приходом настоящей зимы в социальных сетях всё чаще появляются жалобы на неочищенные тротуары и снежную кашу на улицах, особенно в Риге.

Читать

100 часов работ и штраф 10 500 евро. Названа цена турпоездок в Крым

ЧП и криминал 16:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Как сообщает LETA, после решения Верховного суда в силу вступил приговор консультанту по путешествиям Элеоноре Ивановой за нарушение санкций ЕС и организацию туристических поездок в Крым. Суд оставил без изменений решение апелляционной инстанции.

Как сообщает LETA, после решения Верховного суда в силу вступил приговор консультанту по путешествиям Элеоноре Ивановой за нарушение санкций ЕС и организацию туристических поездок в Крым. Суд оставил без изменений решение апелляционной инстанции.

Читать

После 80 без мяса? Исследование удивило даже диетологов

Азбука здоровья 16:05

Азбука здоровья 0 комментариев

Новое исследование показало неожиданный результат: пожилые люди старше 80 лет, которые полностью избегают мяса, реже доживают до 100 лет. Но есть важная деталь — это касается только тех, кто при этом был в недостаточном весе.

Новое исследование показало неожиданный результат: пожилые люди старше 80 лет, которые полностью избегают мяса, реже доживают до 100 лет. Но есть важная деталь — это касается только тех, кто при этом был в недостаточном весе.

Читать