С докладом выступила депутат от Нацблока Лиана Ланга. Оппозиция, в лице депутата Вячеслава Степаненко (Суверенная власть), предложила сделать отчетность по командировкам более открытой - вернуть публичный доступ к отчетам о поездках.

Пытаясь пояснить свою позицию, Степаненко отметил, что такая информация важна для жителей Риги — в том числе и для него самого. В ответ Ланга процитировала латышскую поговорку: «Ja tev gribās, iekod ribās!» (Если тебе хочется, укуси ребро) — ироничную форму отказа, близкую по смыслу к «много хочешь — мало получишь».

После этого мэр Риги Виестурс Клейнбергс прервал заседание и объявил перерыв до 9.00 четверга.