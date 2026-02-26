Пулемётчик с позывным «Веном» рассказывает, что машина отличается высокой маневренностью и удобством в бою.

«Очень, очень маневренная. Очень удобная стрельба! Отличная связь с водителем». По его словам, экипаж может координировать действия прямо во время движения.

«Можно инструктировать водителя, куда и как лучше ехать, чтобы подстроиться под стрельбу. Очень классная машина!» Водитель с позывным «Шершень» подчёркивает проходимость бронетранспортёра.

«Через поваленные деревья едет, через болота проходит, плавает. Мы это проверили — плавает хорошо!» Бронетранспортёры нередко называют «такси поля боя»: они защищают личный состав от осколков и пуль, а также используются для эвакуации раненых. В условиях войны дронов их роль расширяется — машины задействуют и для логистики, доставки боеприпасов и снабжения на позиции.

Командир бронегруппы с позывным «Сокол» отмечает, что техника применяется по ситуации — в зависимости от погодных условий и активности беспилотников.

Часть машин уже оборудована антидроновыми сетками и рамами, что повышает шансы на выживание техники и экипажа.

Бойцы подчёркивают, что благодарны за поставленную технику и рассчитывают, что она ещё долго будет востребована, поскольку, по их оценке, интенсивность боёв весной может возрасти.