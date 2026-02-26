Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийская Patria уже в бою. Машины используют и для штурма, и для логистики (1)

26 февраля, 2026 08:19

Важно 1 комментариев

Латвийское телевидение на востоке Украины зафиксировало работу бронетранспортёра Patria не на полигоне, а на линии фронта. Речь идёт об одном из 42 бронетранспортёров, переданных Латвией Украине за последние месяцы. Технику получила 3-я отдельная штурмовая бригада Вооружённых сил Украины, которая действует на участке между Купянском и Лиманом, на границе Харьковской и Луганской областей. Об этом пишет LSM.

Пулемётчик с позывным «Веном» рассказывает, что машина отличается высокой маневренностью и удобством в бою.

«Очень, очень маневренная. Очень удобная стрельба! Отличная связь с водителем». По его словам, экипаж может координировать действия прямо во время движения.

«Можно инструктировать водителя, куда и как лучше ехать, чтобы подстроиться под стрельбу. Очень классная машина!» Водитель с позывным «Шершень» подчёркивает проходимость бронетранспортёра.

«Через поваленные деревья едет, через болота проходит, плавает. Мы это проверили — плавает хорошо!» Бронетранспортёры нередко называют «такси поля боя»: они защищают личный состав от осколков и пуль, а также используются для эвакуации раненых. В условиях войны дронов их роль расширяется — машины задействуют и для логистики, доставки боеприпасов и снабжения на позиции.

Командир бронегруппы с позывным «Сокол» отмечает, что техника применяется по ситуации — в зависимости от погодных условий и активности беспилотников.

Часть машин уже оборудована антидроновыми сетками и рамами, что повышает шансы на выживание техники и экипажа.

Бойцы подчёркивают, что благодарны за поставленную технику и рассчитывают, что она ещё долго будет востребована, поскольку, по их оценке, интенсивность боёв весной может возрасти.

