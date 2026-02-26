Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мэр Риги оценил уборку снега на слабую семёрку. Снег вывезут с перекрёстков и переходов

26 февраля, 2026

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс в интервью программе «900 секунд» оценил зимнее содержание улиц столицы «между шесть и слабой семёркой». По его словам, ситуация в городе неоднородная - там, где есть слаженная работа самоуправления и дворников, результат лучше.

После совещания с ответственными службами мэр поручил вывозить снег с перекрёстков и пешеходных переходов, чтобы избежать снежных валов, а также активнее очищать ливневые стоки. Клейнбергс признал, что при вывозе снега может последовать критика - «снег же скоро растает», однако это необходимо для улучшения движения.

Он призвал жителей сообщать о снежных кучах и ямах, которые появляются после зимы. По его словам, люди активно пользуются такой возможностью, а службам поручено обеспечивать обратную связь о выполненных работах.

Ситуация, когда общественный транспорт не может заехать на эстакаду или мост, по мнению мэра, недопустима. Нескольким подрядчикам уже назначены штрафы с требованием повторно выполнить работу.

Клейнбергс также предупредил, что при таянии снега дорожная ситуация может осложниться, поэтому службам поручено постоянно мониторить обстановку. Он отметил, что столь снежной зимы в Риге не было последние 10 лет.

Муниципальные службы проверили состояние сосулек - было выявлено около 100 нарушений, более 70 владельцев получили уведомления о принудительном устранении. В большинстве случаев проблему решили самостоятельно.

Мэр напомнил, что объём использования соли на дорогах существенно сокращён, однако полностью отказаться от неё пока невозможно.

