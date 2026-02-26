Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Орбан обвинил Украину в подготовке атак и приказал отправить военных для охраны энергообъектов

Euronews 26 февраля, 2026 09:49

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры страны и разместить там военных и полицейские патрули. Вдоль украинской границы введен запрет на полеты беспилотников.

После заседания Совета обороны Орбан обвинил Украину в том что она якобы "планирует новые действия" с целью "нарушить функционирование венгерской энергетической системы" в дополнение к прекращению нефтяных поставок через нефтепровод "Дружба".

Орбан опубликовал в соцсетях видео после заседания Совета обороны, напомнив, что с 27 января российская нефть не поступает из Украины в Венгрию по трубопроводу "Дружба".

Нефтепровод в конце января подвергся атаке беспилотников. В Украине заявили о российской атаке и необходимости ремонта. Орбан утверждает, что остановка связана с политическими, а не техническими причинами. Венгерские официальные лица обвиняют Украину в "политическом шантаже". Будапешт наложил вето на выделение кредита Украине и заблокировал введение новых санкций против РФ. 
 
В апреле в Венгрии состоятся выборы и впервые за долгие годы у оппозиции есть шанс на победу. Наблюдатели отмечают, что Орбан не готов отказаться от власти. Критики опасаются, что заявления Орбана об угрозе атак может послужить предлогом для принятия недемократических мер перед выборами.

По словам Орбана, вблизи приоритетных энергетических объектов будут размещены солдаты и техника для отражения атак, а полиция будет патрулировать территории вокруг обозначенных электростанций, распределительных станций и центров управления с большей силой, чем раньше.

В Украине заявляют, что полная ответственность за прекращение транзита нефти трубопроводом "Дружба" лежит исключительно на России.

На этом фоне государственная компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что последние два дня силы РФ непрерывно атакуют объекты инфраструктуры в Харьковской и Черниговской областях.

