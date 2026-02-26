Что на самом деле нужно волосам после зимы? Советы фармацевта

Специалист подсказывает, как обращаться с ослабленными после зимы волосами, чтобы быстрее их восстановить. Эти советы пригодятся не только весной, но и всегда, когда вы чувствуете, что волосам «чего-то не хватает» или «что-то с ними не так». Вот эти рекомендации...

1. Если вы однажды утром заметили любые сигналы неблагополучия волос – ломкость, пергаментность, расщепленность кончиков и так далее, не торопитесь прибегать к народным методам и покупать сотни каких-то баночек с разными чудодейственными средствами. Для начала зайдите в аптеку и посоветуйтесь с фармацевтом, который порекомендует – с чего и как именно вам начать реабилитацию волос, которые перестали вас радовать внешним видом.

Важно поговорить и обсудить с фармацевтом вашу проблему – это я называю детальной консультацией. В здоровье волос играют роль многие факторы: тут и условия зимы, и состояние общего здоровья человека. Скажем, выпадение волос может быть связано с приемом ряда подчас совершенно необходимых человеку препаратов (как их побочное действие). Мы знаем этот список лекарств и можем подсказать, как действовать в каждой конкретной ситуации.

Опять же ухудшение состояния волос может быть связано с возрастными изменениями в организме как женщин (состояние предменопаузы), так и мужчин. А зима просто накладывает на эти обстоятельства свой дополнительный негативный эффект... Поэтому, перед тем как клиент хочет что-то приобрести в аптеке, надо получить консультацию фармацевта, который всегда даст профессиональный совет по уходу за волосами и кожей головы.

Иногда мы, оценивая информацию клиента, сразу перенаправляем обратившегося к нам человека к врачу – чтобы у него не было потери ни времени, ни средств. Первый доктор, к кому надо идти с проблемами волос, – семейный, который может направить на дальнейшую консультацию к эндокринологу, трихологу, гинекологу, андрологу и так далее.

2. У всех волосы разные: сухие, нормальные или жирные; густые или тонкие; кудрявые или прямые; жесткие или мягкие. Но принцип строения и роста (из фолликул) у всех одинаковый. Они покрыты полупрозрачными чешуйками — кутикулой, которая защищает волосы от повреждения.

Химический состав волоса доминантно представлен кератином — белком, состоящим из полипептидных спиральных цепей. Такие полипептиды богаты аминокислотой цистином. Ее содержание влияет на сшивание цепей, от чего зависят прочность, стойкость и форма волоса.

И больше всего из-за холода страдает основной структурный белок волос — кератин. Именно в результате разрушения кератина волосы теряют гладкость и становятся склонными к сечению. Поэтому говорю всем: не спешите снимать головной убор в первый день весны, а также постарайтесь минимизировать использование термоприборов (фена и других). Поэтому часто хороший эффект дают бальзамы и маски с кератином и керамидами, а также с маслами с высоким содержанием липидов. Можно смело использовать маски и кондиционеры с маслами ши, кокоса, арганы, аминокислотами или гиалуроновой кислотой. Такие средства восполняют потерю влаги, делают волосы более плотными и защищенными.

Существует множество качественных аптечных, применяемых наружно средств для волос — это могут быть лосьоны, шампуни, кондиционеры, маски, скрабы для очищения. Фармацевт подберет именно те, которые будут наиболее эффективны для вас.

С народными средствами вроде оливкового и других растительных масел надо быть осторожными. И дело здесь не только в возможной аллергии – некоторые такие масла могут быть слишком «тяжелы» и повысить сальность кожи головы. От этого обострится жирная себорея, что может привести к... усиленному выпадению волос. Однако аптечные продукты при правильном соблюдении инструкции дают хороший результат – мне нравится очищенное репейное масло для ухода за сухими волосами. Оно многим приносит зримую пользу, если его правильно, по инструкции применять.

Скажем, для жирных волос подойдут только легкие, быстро впитывающиеся и себорегулирующие масла из виноградных косточек, жожоба, чайного дерева и др. – они помогут сбалансировать работу сальных желез, не утяжеляя пряди.

Обычно все масла наносятся на кожу и волосы, выдерживаются какое-то время и тщательно смываются качественным шампунем.

3. Не ждите мгновенного результата ни от какого средства по уходу за волосами – при регулярном применении результат будет. Эффект всегда накопительный, стоит запастись терпением.

Фармацевт может предложить отличные концентрированные препараты для стимуляции роста волос (укрепления луковиц волоса) и улучшения их качества – в ампулах. Но подобные ампулы нельзя делить на три-четыре раза, как иногда делают люди, растягивая возможный курс реабилитации волос. Это категорически неправильно, надо педантично следовать инструкции к каждому такому средству – если сказано, что одна ампула в день или раз в две недели, так и надо делать.

Ампулы работают прекрасно, в том числе как курс для оздоровления волос весной. Однако, если выпадение волос связано, к примеру, с гормональными изменениями или заболеваниями, они могут быть лишь вспомогательной терапией: тут требуется лечение у врача!

4. Красота и сила волос всегда связаны с общим состоянием организма. Нередко ухудшение качества волос кроется также в дефиците важных питательных веществ. А чтобы точно знать, каких витаминов и микроэлементов именно вам недостает, надо сдать кровь на анализ.

При выпадении волос, их утончении и ломкости фармацевт может посоветовать специальные комплексные препараты, которые помогут восполнить ряд возможных дефицитов и посодействуют весеннему обогащению организма всем необходимым в целом. В составе таких средств будут биотины, витамин С и D, рыбий жир, цинк, селен, группа витаминов В, витамин Е, жирные кислоты Omega-3.

Цинк содержится в яйцах, рыбе, красном мясе и сыре. Селен, который действует как антиоксидант, делая волосы более эластичными и даже борясь с перхотью, найдете в брокколи, чесноке, грибах и луке.

Если волосы сухие, обратите внимание на достаточность в вашем меню яиц, моркови, миндаля и помидоров, которые богаты витамином А.

Для тех, кто страдает от повышенного выпадения волос, решением проблемы может стать витамин B. Сухофрукты, овощи, яйца, цельное зерно и молочные продукты содержат витамин B. А витамин С предохраняет волосы от расщепления и обезвоживания – ешьте цитрусовые, киви и овощи красного или оранжевого цвета.

А рыба, грецкие орехи, миндаль и клубника богаты Omega-3. В составе говяжьей печени есть так нужная для волос аминокислота лизин, а также биотин, железо, цинк, медь.

Весеннее выпадение волос у женщин нередко связано с недостатком железа, это следует проверить в лаборатории, сдав анализ. Стоит обратить внимание на пищевые добавки, которые содержат железо, потому что железо очень влияет на то, как растут наши волосы.

Очень много комплексных добавок, влияющих на состояние волос, также содержат биотин, то есть витамин B7. Он напрямую способствует укреплению структуры белка кератина, что суперважно для волос. Кроме того, тормозит распространение седины, дает большее сохранение пигментации.

5. Волосы любят заботу, но - правильную. Они скажут вам спасибо, если вы будете их мыть не каждый день, а пару раз в неделю. Шампунь должен быть максимально подходящим для ваших волос, а также не раздражать кожу головы. Если после мытья головы кожа начинает чесаться, краснеет, то это не ваше средство.

Шампуни и кондиционеры существенно различаются по составу! Действие одних направлено на очищение кожи головы, других – на увлажнение волос (тех сухих и безжизненных, которые уже не получают питания изнутри) и так далее. Поговорите с фармацевтом, он подберет вам нужный.

Помните также, что горячая вода может серьезно навредить волосам, ведь она высушивает кожу головы и лишает волосы естественных масел, что в результате вызывает их сухость и ломкость, а также делает непослушными и запутанными. Мойте голову теплой водой, а для того чтобы закрыть волосяную кутикулу, в конце ополаскивайте их водой комнатной температуры.

Волосы (особенно после зимнего периода) очень не любят, когда их сильно трут полотенцем, а потом «поджаривают» горячей струей фена.

И еще один совет: всегда уместен легкий массаж головы (хоть бы и щеткой), а также с начала мая помните о защите волос от интенсивного ультрафиолета.