А чей «Вечный огонь»? Ответственных за взрыв в парке Дубровина не сыскать

19 февраля около 10:00 утра работник по обслуживанию подошёл к мемориалу для осмотра. Примерно через 20 секунд произошёл взрыв — вероятно, из-за утечки газа (использовалась сжиженный газ/ пропан-бутан). Мужчину отбросило в воздух, он упал, но остался в сознании и пытался встать на колени.

На видео видно, как через полторы минуты прибыли медики, после чего пострадавший исчезает из кадра. Ему была оказана медицинская помощь.

Дaугавпилсское самоуправление заявило, что мемориал и его обслуживание не входят в их компетенцию. До сих пор (по состоянию на 25 февраля) «Вечный огонь» в парке не горит, территория огорожена лентами, видимых разрушений издалека не заметно.

В компании “Latvijas propāna gāzē” на запросы журналистов пока не отвечают.

Представительница полиции Юлия Юрьяне подтвердила: «В Южнолатгальском участке начата проверка, выясняются обстоятельства произошедшего».

Вопрос об ответственности за обслуживание системы газа и безопасности объекта остаётся открытым. В ближайшее время ожидается внимание со стороны Государственной инспекции труда.