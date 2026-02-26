Незарегистрированные SIM-карты хотят запретить. Операторов обяжут отслеживать звонки из роуминга

Министр внутренних дел Рихард Козловскис («Новое Единство») ранее заявил, что МВД предложило запретить использование незарегистрированных SIM-карт, не привязанных к конкретному лицу, чтобы ограничить телефонные аферы.

Минсообщения, поддерживая цель, одновременно подготовило собственные предложения. В ведомстве подчёркивают, что новое регулирование не должно создавать чрезмерную нагрузку ни для пользователей, ни для операторов, а также не должно снижать доступность предоплаченных SIM-карт.

Согласно поправкам, при получении вызова через межсетевое соединение от иностранного оператора латвийский оператор будет обязан обрабатывать данные о местонахождении, если это необходимо для предотвращения мошенничества или других противоправных действий. Речь идёт, в том числе, о получении и передаче информации о нахождении устройства в роуминге.

В министерстве считают, что такое регулирование сократит возможности незаконного использования латвийской нумерации для мошеннических звонков из-за границы.

Козловскис отмечал, что во многих странах ЕС незарегистрированные SIM-карты уже запрещены, поэтому мошенничество концентрируется в государствах, где подобных ограничений нет, в том числе в Латвии.