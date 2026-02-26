Мадуро не позволяют оплатить услуги адвоката — ведь его день под санкциями

Адвокат Барри Поллак заявил, что может обратиться в суд с просьбой о вмешательстве, аргументируя это тем, что, если администрация Трампа не изменит свою позицию, это будет означать нарушение права Мадуро на адвоката, закрепленного в Шестой поправке, в рамках, пожалуй, самого громкого уголовного преследования в стране.

В начале января Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены в ходе драматической ночной военной операции и доставлены в США, где прокуратура Манхэттена предъявила им обвинения в сговоре с целью ввоза кокаина и хранения пулеметов и разрушительных устройств. Мадуро дополнительно обвиняется в сговоре с целью наркотерроризма. Супруги не признали себя виновными по всем пунктам обвинения.

В письме Поллака от 20 февраля, поданном в среду, говорится, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США первоначально 9 января выдало Мадуро и его жене лицензии, позволяющие правительству Венесуэлы оплачивать их защиту. Однако менее чем через три часа правительство внесло поправки в лицензию, выданную Мадуро, отменив разрешение на получение средств на оплату защиты от правительства Венесуэлы, написал Поллак.