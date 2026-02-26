Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мадуро не позволяют оплатить услуги адвоката — ведь его день под санкциями

26 февраля, 2026

Свергнутый лидер Венесуэлы Николас Мадуро не может оплатить свою юридическую защиту в федеральном уголовном деле против него, поскольку администрация Трампа не позволяет венесуэльскому правительству обойти санкции и финансировать его представительство, согласно судебному документу, поданному адвокатом Мадуро,, пишет Politico.

Адвокат Барри Поллак заявил, что может обратиться в суд с просьбой о вмешательстве, аргументируя это тем, что, если администрация Трампа не изменит свою позицию, это будет означать нарушение права Мадуро на адвоката, закрепленного в Шестой поправке, в рамках, пожалуй, самого громкого уголовного преследования в стране.

В начале января Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены в ходе драматической ночной военной операции и доставлены в США, где прокуратура Манхэттена предъявила им обвинения в сговоре с целью ввоза кокаина и хранения пулеметов и разрушительных устройств. Мадуро дополнительно обвиняется в сговоре с целью наркотерроризма. Супруги не признали себя виновными по всем пунктам обвинения.

В письме Поллака от 20 февраля, поданном в среду, говорится, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США первоначально 9 января выдало Мадуро и его жене лицензии, позволяющие правительству Венесуэлы оплачивать их защиту. Однако менее чем через три часа правительство внесло поправки в лицензию, выданную Мадуро, отменив разрешение на получение средств на оплату защиты от правительства Венесуэлы, написал Поллак.

Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми? (1)

До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня
До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня

Купила место для авто за 6000 евро. А паркуются на нём посторонние!
Купила место для авто за 6000 евро. А паркуются на нём посторонние!

Один шаг вперёд, спасший 200 жизней: тихий подвиг сержанта Эдмондса

Иногда одна фраза, сказанная под дулом пистолета, способна изменить судьбы сотен людей. Иногда один человек становится щитом для тысячи.

Иногда одна фраза, сказанная под дулом пистолета, способна изменить судьбы сотен людей. Иногда один человек становится щитом для тысячи.

Все говорят о блуждающем нерве! Новый «орган-звезда» или модный обман?

Ещё вчера все обсуждали микробиом. Сегодня — блуждающий нерв. Тот самый, который соединяет мозг почти со всеми внутренними органами и, по словам врачей, работает как «внутренний интернет» организма.

Ещё вчера все обсуждали микробиом. Сегодня — блуждающий нерв. Тот самый, который соединяет мозг почти со всеми внутренними органами и, по словам врачей, работает как «внутренний интернет» организма.

До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня

Как сообщает LETA со ссылкой на Министерство земледелия, суровая зима 2026 года с большим количеством снега и толстым льдом создала условия для возможных масштабных и опасных паводков. В случае резкой оттепели весной риск наводнений существенно возрастёт.

Как сообщает LETA со ссылкой на Министерство земледелия, суровая зима 2026 года с большим количеством снега и толстым льдом создала условия для возможных масштабных и опасных паводков. В случае резкой оттепели весной риск наводнений существенно возрастёт.

«Ребята, это же безумие!». Хотел открыть счёт — получил допрос

Зритель программы TV24 «Stopkadri», зарегистрировавший SIA и решивший заняться бизнесом, попытался открыть расчётный счёт в одной из латвийских коммерческих банков. Название банка в эфире сознательно не называли, пояснив, что требования продиктованы общим регулированием и фактически одинаковы для всех банков.

Зритель программы TV24 «Stopkadri», зарегистрировавший SIA и решивший заняться бизнесом, попытался открыть расчётный счёт в одной из латвийских коммерческих банков. Название банка в эфире сознательно не называли, пояснив, что требования продиктованы общим регулированием и фактически одинаковы для всех банков.

Что на самом деле нужно волосам после зимы? Советы фармацевта

Вот пять этих важных шагов к здоровью волос, исходя из ценного опыта сертифицированного фармацевта и члена правления Mēness aptieka Эрики Петерсоне.

Вот пять этих важных шагов к здоровью волос, исходя из ценного опыта сертифицированного фармацевта и члена правления Mēness aptieka Эрики Петерсоне.

Поставил еду на плиту и чуть не погиб. Нелепый случай с отравлением дымом

Как сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, в среду около 12.00 в волости Мазсалацас Валмиерского края произошёл несчастный случай — человек отравился дымом из-за подгоревшей на плите еды.

Как сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, в среду около 12.00 в волости Мазсалацас Валмиерского края произошёл несчастный случай — человек отравился дымом из-за подгоревшей на плите еды.

На Солнце впервые за три года изчезли пятна: а что будет с магнитными бурями?

На Солнце впервые с 2022 года не было видно солнечных пятен. В прошлый раз его диск был абсолютно "чистым" 8 июня 2022 года – более 1 355 дней назад. Это может свидетельствовать о переходе текущего солнечного цикла к более спокойной фазе, пишет Space.com.

На Солнце впервые с 2022 года не было видно солнечных пятен. В прошлый раз его диск был абсолютно "чистым" 8 июня 2022 года – более 1 355 дней назад. Это может свидетельствовать о переходе текущего солнечного цикла к более спокойной фазе, пишет Space.com.

