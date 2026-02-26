СО₂ приносит пользу: Земля стремительно зеленеет, наращивая биомассу

На протяжении многих лет выбросы углекислого газа трактовались исключительно как вред. СО₂ считался фактором, который разрушает климатическую стабильность и угрожает экосистемам. Между тем еще более полувека назад ученые предположили: увеличение концентрации этого газа может стимулировать рост растений. И сегодня спутниковые наблюдения подтверждают — за последние десятилетия биомасса Земли достигла рекордных значений, невиданных как минимум за последние 50 тысяч лет.

Глобальное озеленение — один из самых масштабных процессов, происходящих сейчас в биосфере, хотя в новостной повестке о нем вспоминают редко. Причем зелёная масса растёт даже в жарких регионах и тропиках — несмотря на вырубки лесов, включая Амазонию.

Интенсивность озеленения в различных частях мира. Желтым цветом показаны регионы тропиков, на которые сильнее всего повлияли вырубки джунглей. Но даже несмотря на них тропики в целом продолжают озеленяться.

Там, где не ведётся активная вырубка, эффект особенно заметен. Например, в Амазонии средний диаметр стволов деревьев за последние десятилетия вырос примерно на 10 процентов. Это прямое свидетельство ускоренного накопления биомассы. Причина проста: более высокая концентрация СО₂ облегчает растениям фотосинтез. Они эффективнее используют воду, так как устьица листьев могут быть менее раскрыты, что снижает испарение. В условиях дефицита влаги это становится серьёзным преимуществом.

Ранее часть исследователей утверждала, что эффект глобального озеленения якобы замедляется или близок к исчерпанию. Однако анализ спутниковых данных за 1982–2021 годы показывает противоположное. После учёта всех калибровочных поправок ученые обнаружили устойчивый рост листовой площади планеты — в среднем около 0,035 квадратного метра листьев на каждый квадратный метр поверхности за десятилетие.

На первый взгляд цифра кажется скромной. Но за сорок лет это уже примерно 0,14 дополнительных квадратных метра листьев на каждый квадратный метр поверхности Земли. Масштаб становится впечатляющим, если представить его в глобальном измерении. Более того, прирост общей биомассы превышает рост листовой площади, что говорит о ещё более значительном накоплении органического вещества.

Региональная картина неоднородна, но в целом подтверждает общую тенденцию. В умеренных широтах прирост листовой площади примерно в полтора раза выше среднемирового. В засушливых регионах он почти вдвое ниже — из-за ограничений по влаге. В тропиках темпы умеренные, но стабильные. Иначе говоря, процесс идёт по всей планете.

Особенно показательно, что вклад антропогенного СО₂ в озеленение не снижается со временем. В 1982–2001 годах рост концентрации углекислого газа обеспечивал прибавку около 0,024 квадратного метра листьев на квадратный метр за десятилетие. В 2002–2021 годах этот показатель даже немного вырос — до примерно 0,025. Это означает, что главный фактор глобального озеленения остаётся тем же самым, который ранее рассматривался исключительно как источник угроз.

Сельскохозяйственная деятельность и масштабные программы по посадке лесов также вносят вклад — особенно в Китае и Индии. В Европейском союзе, напротив, сокращение сельхозугодий уменьшило влияние хозяйственной деятельности на рост зелёной массы. Однако в глобальном масштабе именно увеличение концентрации СО₂ остаётся доминирующим фактором.

Это не отменяет климатических рисков, связанных с выбросами парниковых газов. Но спутниковые данные ясно показывают: реальность сложнее привычной схемы «СО₂ — это только вред». Углекислый газ одновременно является и фактором потепления, и мощным стимулятором роста растительности. И игнорировать вторую сторону этого процесса уже невозможно.