На Солнце впервые за три года изчезли пятна: а что будет с магнитными бурями?

26 февраля, 2026

Наука

На Солнце впервые с 2022 года не было видно солнечных пятен. В прошлый раз его диск был абсолютно "чистым" 8 июня 2022 года – более 1 355 дней назад. Это может свидетельствовать о переходе текущего солнечного цикла к более спокойной фазе, пишет Space.com.

Солнечные пятна - это более холодные и тёмные участки на поверхности звезды. Они вонизкают из-за мощных магнитных полей, которые препятствуют выходу тепла из недр. Когда магнитные линии разрываются, происходят солнечные вспышки и выбросы корональной массы – плотной плазмы, способной вызывать геомагнитные бури на Земле.

Активность Солнца меняется примерно каждые 11 лет. Во время максимума пятна появляются постоянно, а вспышки происходят почти ежедневно. В период минимума звезда может оставаться без пятен месяцами. Нынешний, 25-й по счёту цикл достиг пика в 2024 году.

 
Как сообщается, "чистое" состояние продлилось всего два дня, а 24 февраля ученые заметили формирование новой активной области. Не исключено, что часть пятен просто находится на стороне Солнца, невидимой с Земли.

Хотя уменьшение числа пятен указывает на постепенный спад активности, следующий солнечный минимум ожидается не раньше 2030 года. Во время предыдущего минимума в 2018–2020 годах Солнце оставалось без пятен около 700 дней. Пока же речь идёт лишь о краткой паузе, и делать выводы о долгосрочном снижении вспышек и полярных сияний рано.

Британская геологическая служба сообщает, что скорость солнечного ветра снижается. Ожидается, что в ближайшие дни она вернется к фоновому уровню. Сегодня еще возможны кратковременные активные условия, хотя в целом ситуация 26-28 февраля будет спокойной - без магнитных бурь.

 

«Это были бы пять трагедий Золитуде одновременно!» Готовы ли больницы Латвии к войне?
Купила место для авто за 6000 евро. А паркуются на нём посторонние!
До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня
Один шаг вперёд, спасший 200 жизней: тихий подвиг сержанта Эдмондса

0 комментариев

Иногда одна фраза, сказанная под дулом пистолета, способна изменить судьбы сотен людей. Иногда один человек становится щитом для тысячи.

Все говорят о блуждающем нерве! Новый «орган-звезда» или модный обман?

0 комментариев

Ещё вчера все обсуждали микробиом. Сегодня — блуждающий нерв. Тот самый, который соединяет мозг почти со всеми внутренними органами и, по словам врачей, работает как «внутренний интернет» организма.

До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня

0 комментариев

Как сообщает LETA со ссылкой на Министерство земледелия, суровая зима 2026 года с большим количеством снега и толстым льдом создала условия для возможных масштабных и опасных паводков. В случае резкой оттепели весной риск наводнений существенно возрастёт.

«Ребята, это же безумие!». Хотел открыть счёт — получил допрос

0 комментариев

Зритель программы TV24 «Stopkadri», зарегистрировавший SIA и решивший заняться бизнесом, попытался открыть расчётный счёт в одной из латвийских коммерческих банков. Название банка в эфире сознательно не называли, пояснив, что требования продиктованы общим регулированием и фактически одинаковы для всех банков.

Что на самом деле нужно волосам после зимы? Советы фармацевта

0 комментариев

Вот пять этих важных шагов к здоровью волос, исходя из ценного опыта сертифицированного фармацевта и члена правления Mēness aptieka Эрики Петерсоне.

Поставил еду на плиту и чуть не погиб. Нелепый случай с отравлением дымом

0 комментариев

Как сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, в среду около 12.00 в волости Мазсалацас Валмиерского края произошёл несчастный случай — человек отравился дымом из-за подгоревшей на плите еды.

