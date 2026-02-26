На Солнце впервые за три года изчезли пятна: а что будет с магнитными бурями?

Солнечные пятна - это более холодные и тёмные участки на поверхности звезды. Они вонизкают из-за мощных магнитных полей, которые препятствуют выходу тепла из недр. Когда магнитные линии разрываются, происходят солнечные вспышки и выбросы корональной массы – плотной плазмы, способной вызывать геомагнитные бури на Земле.

Активность Солнца меняется примерно каждые 11 лет. Во время максимума пятна появляются постоянно, а вспышки происходят почти ежедневно. В период минимума звезда может оставаться без пятен месяцами. Нынешний, 25-й по счёту цикл достиг пика в 2024 году.



Как сообщается, "чистое" состояние продлилось всего два дня, а 24 февраля ученые заметили формирование новой активной области. Не исключено, что часть пятен просто находится на стороне Солнца, невидимой с Земли.

Хотя уменьшение числа пятен указывает на постепенный спад активности, следующий солнечный минимум ожидается не раньше 2030 года. Во время предыдущего минимума в 2018–2020 годах Солнце оставалось без пятен около 700 дней. Пока же речь идёт лишь о краткой паузе, и делать выводы о долгосрочном снижении вспышек и полярных сияний рано.

Британская геологическая служба сообщает, что скорость солнечного ветра снижается. Ожидается, что в ближайшие дни она вернется к фоновому уровню. Сегодня еще возможны кратковременные активные условия, хотя в целом ситуация 26-28 февраля будет спокойной - без магнитных бурь.