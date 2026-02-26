Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Тарту вырезали ледяную карусель диаметром 108 метров

Редакция PRESS 26 февраля, 2026 09:52

Мир 0 комментариев

В Тарту на канале Анне к 108-летию Эстонской Республики создали ледовую карусель рекордного размера. Работы заняли почти два часа замеров и ещё четыре с половиной часа распила льда бензопилой.

Диаметр карусели составил 108 метров. По словам мастера Андрея Кулагина, восемь лет назад, к столетию Эстонской Республики, был установлен первый рекорд — 100 метров.

«К столетию Эстонской Республики у нас был первый рекорд – диаметр составлял 100 метров. Прошло восемь лет, достаточный срок для установки нового рекорда. Хотя с местом тут мы скоро будем ограничены», – рассказал Кулагин программе «Актуальная камера».

Толщина льда на канале Анне составляла не менее 29 сантиметров, а местами приходилось распиливать более 40 сантиметров льда. Мастера подчёркивают, что ключевым элементом стала идеальная форма круга.

Посетители уже успели опробовать карусель. Один из них, Владислав, отметил необычные ощущения.

«Это замечательно. Даже не могу ни с чем сравнить. Это уникальный опыт. Немного добавляет адреналина. Это и искусство, и инженерия. Круто».
Как долго ледовая карусель сможет принимать гостей, будет зависеть от погодных условий.

