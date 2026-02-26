Белорусы привлекли «специалистов с Ближнего Востока», чтобы прорыть туннель в Польшу

По данным издания, Минск привлекл специалистов с Ближнего Востока для строительства подземных тоннелей, через которые переправляют нелегальных мигрантов в Европейский Союз. По словам польских пограничников, один из крупнейших тоннелей имел сложную конструкцию с бетонными стойками для укрепления стен. В прошлом году поляки обнаружили уже четыре таких объекта.

Напомним, с 2021 года, когда начался миграционный кризис, вызванный Белоруссией, и по 2025 год, более 200 тыс. нелегальных мигрантов получили отказ во въезде в Польшу, Литву и Латвию.