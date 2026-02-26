Белорусы привлекли «специалистов с Ближнего Востока», чтобы прорыть туннель в Польшу

Polish border guards have discovered a tunnel used by illegal migrants on the Polish-Belarusian border.— Visegrád 24 (@visegrad24) December 12, 2025
130 migrants were detained.
The tunnel stretches several dozen metres, running beneath the border fence and a technical road, Polish border guards report. pic.twitter.com/uljNsqsmNy
По данным издания, Минск привлекл специалистов с Ближнего Востока для строительства подземных тоннелей, через которые переправляют нелегальных мигрантов в Европейский Союз. По словам польских пограничников, один из крупнейших тоннелей имел сложную конструкцию с бетонными стойками для укрепления стен. В прошлом году поляки обнаружили уже четыре таких объекта.
Напомним, с 2021 года, когда начался миграционный кризис, вызванный Белоруссией, и по 2025 год, более 200 тыс. нелегальных мигрантов получили отказ во въезде в Польшу, Литву и Латвию.