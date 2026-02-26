Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Это вообще безопасно? Люди обеспокоены подходом к защите данных в СГД

Редакция PRESS 26 февраля, 2026 20:05

Новости Латвии 0 комментариев

Новое приложение Службы Госдоходов (СГД) обещает значительно упростить повседневное общение с ведомством и подачу годовой декларации о доходах. Однако в социальных сетях жители выражают обеспокоенность безопасностью приложения «Mans VID».

Новое приложение «Mans VID» должно облегчить взаимодействие с СГД и подачу декларации о доходах. В нём можно сфотографировать и отправить чеки на оправданные расходы в Систему электронного декларирования, а также управлять налоговой книжкой и выполнять другие важные действия.

В то же время приложение предоставлено пользователям в режиме раннего доступа, и СГД признаётся, что отдельные функции могут работать нестабильно. Именно это и вызвало тревогу в соцсетях — люди делятся опытом о медленной работе и технических сбоях, а также задаются вопросом, безопасно ли на данном этапе разработки вводить и хранить в приложении чувствительные персональные данные, включая информацию о медицинских расходах, членах семьи и доходах.

Одним из тех, кто публично выразил обеспокоенность, стал присяжный адвокат Лаурис Клагишс: «Меня удивляет, что это, пожалуй, единственное приложение в моём телефоне, в котором вообще нет политики конфиденциальности. Такая политика обеспечивает выполнение статьи 13 GDPR — и в этом приложении меня удивляет её отсутствие».

Служба новостей 360 TV обратилась в Налоговую службу с вопросом, могут ли жители быть уверены в безопасности своих данных.

Руководитель отдела по связям с общественностью Налоговой службы Янита Вейнберга заявила: «Мы хотим успокоить общество и сказать, что эти чеки не остаются где-то “в облаке” или в самом приложении. Они сразу поступают в систему EDS, то есть прикрепляются к вашей декларации. В приложении мы проходим аутентификацию только с использованием безопасных инструментов — электронной подписи или других систем, и EDS также является защищённой системой. С 1 января войти в неё с помощью имени пользователя и пароля невозможно. Со своей стороны мы сделали всё возможное, чтобы данные не были утрачены».

