После 80 без мяса? Исследование удивило даже диетологов

Учёные проанализировали данные более 5 000 китайцев в возрасте 80+ в рамках долгосрочного национального проекта, который ведётся с 1998 года. К 2018 году выяснилось: среди очень пожилых людей, не употреблявших мясо, доля столетних оказалась ниже, чем среди тех, кто мясо ел.

На первый взгляд это звучит как удар по вегетарианству. Но всё сложнее.

Связь обнаружили только у тех, кто был худым или истощённым. У людей нормального веса никакой разницы в шансах дожить до 100 лет не нашли.

После 80 организм меняется: снижается аппетит, уменьшается мышечная масса, растёт риск слабости и переломов. В этом возрасте уже важнее не профилактика болезней «на десятилетия вперёд», а сохранение веса и силы.

Интересная деталь: пожилые люди, которые не ели мясо, но включали в рацион рыбу, яйца или молочные продукты, доживали до 100 лет так же часто, как и мясоеды. Эти продукты содержат полноценный белок, витамин B12, кальций и витамин D — вещества, которые помогают поддерживать мышцы и кости.

Исследование носило наблюдательный характер, оно показало связь, а не прямую причину. Но вывод звучит неожиданно: в 90 лет питание может работать иначе, чем в 50.

То, что считалось идеальным рационом в среднем возрасте, в глубокой старости может требовать пересмотра.

Похоже, после 80 главный вопрос уже не «есть ли мясо», а «хватает ли организму сил».





