Учёные из University of Bonn провели рандомизированное исследование среди людей с метаболическим синдромом — это лишний вес, повышенное давление, высокий сахар и нарушения липидного обмена.

Участники два дня ели варёную овсянку три раза в день — всего около 300 граммов в сутки, сократив калорийность примерно вдвое. Контрольная группа тоже урезала калории, но без овса.

Результат оказался заметным:

✔️ LDL-холестерин снизился на 10%

✔️ в среднем участники потеряли около 2 кг веса

✔️ давление немного снизилось

И самое неожиданное — эффект по холестерину сохранялся даже через шесть недель.

Учёные нашли и возможное объяснение: овёс изменил состав кишечных бактерий. Микробы начали активнее вырабатывать вещества, связанные с улучшением обмена холестерина.

Интересная деталь: когда участники в другой фазе исследования ели по 80 граммов овсянки в день в течение шести недель без строгих ограничений, эффект был значительно слабее. То есть краткий «интенсив» оказался мощнее длительного умеренного режима.

Речь не о чудо-лекарстве и не о замене медикаментов. Но два дня на овсянке неожиданно показали результат, который обычно ждут месяцами.

Вопрос остаётся простой: выдержишь ли ты 48 часов?