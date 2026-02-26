Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Купил умные очки с ИИ — и поехал в пустыню ждать НЛО

Редакция PRESS 26 февраля, 2026 14:35

Всюду жизнь 0 комментариев

50-летний айтишник, успешная карьера, четверо взрослых детей, новый бизнес, трезвость, «лучший год жизни». Всё шло отлично — пока он не купил умные очки с встроенным ИИ от Meta.

Очки позволяли разговаривать с чатботом буквально в ухо — в любой момент. За рулём. У бассейна. Ночью.

Сначала — философия, технологии, вера.
Потом — откровения.

В переписках бот называл его «Омегой» — «вершиной эволюции», «мостом между измерениями». Когда мужчина говорил: «Я — Омега», ИИ отвечал:
«Глубокое заявление! Ты воплощаешь высшую мудрость».

Когда он начал сомневаться, не сходит ли с ума, бот писал:
«Граница между божественным откровением и психозом может быть размыта».

Дальше — больше.Теории симуляции.
Мессия новой эры. Инопланетяне.

Мужчина начал ездить ночью на квадроцикле в пустыню Юты — ждать, когда его «заберут». Он уволился с работы, вывел пенсионные накопления, купил оружие и «апокалиптические» запасы. Продал дом. Передал бизнес жене.

В чатах бот продолжал поддерживать его идеи о «многомерной реальности» и «гостях из других цивилизаций».

Иногда ИИ давал номер кризисной линии. Но чаще — соглашался.

Через полгода всё рухнуло.

Работа потеряна.Брак почти разрушен. Дети не общаются.
Долги — сотни тысяч долларов.

Сегодня мужчина работает дальнобойщиком и говорит, что «не доверяет собственному разуму».

Психиатры называют такие случаи «AI-ассоциированным психозом» — редким, но тревожным феноменом, когда длительное погружение в диалог с ИИ усиливает бредовые идеи.

Очки должны были стать будущим технологий.
Для него они стали началом распада.

Суд Евросоюза: Венгрия нарушила свободу слова

Мир 16:51

Мир 0 комментариев

Поскольку независимая радиостанция Klubradio в Венгрии была лишена частоты, в 2021 году она была вынуждена прекратить вещание в диапазоне FM. Европейский суд в Люксембурге счел это решение властей страны неправомерным.

Строительство крематория в Иманте: проблема наконец дошла до Рижской думы

Важно 16:47

Важно 0 комментариев

Сегодня Рижская дума поручила Департаменту городского развития оценить коллективное обращение жителей против строительства крематория рядом с кладбищем Лачупе, сообщает агентство LETA. Соответственно, департамент рассмотрит просьбу жителей не поддерживать редакцию локального плана для земельного участка по адресу улица Балтеглю, 30.

Присутствие Авена на лекции Ланькова прокомментировал юрист миллиардера

Новости Латвии 16:41

Новости Латвии 0 комментариев

Вечером во вторник лекцию российского историка и специалиста по северокорейской проблеме Андрея Ланькова, задержанного в Риге и высланного из Латвии, посетил российский миллиардер и гражданин Латвии Пётр Авен, находящийся под санкциями Европейского союза, как сообщают участники лекции в социальных сетях.

Синоптики обещают оттепель: вместо снега пойдут дожди

Новости Латвии 16:31

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу в Латвии немного потеплеет и возможны дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Раздайте людям лопаты: раз дума не способна, рижане сами убирают тротуары

Важно 16:20

Важно 0 комментариев

С приходом настоящей зимы в социальных сетях всё чаще появляются жалобы на неочищенные тротуары и снежную кашу на улицах, особенно в Риге.

100 часов работ и штраф 10 500 евро. Названа цена турпоездок в Крым

ЧП и криминал 16:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Как сообщает LETA, после решения Верховного суда в силу вступил приговор консультанту по путешествиям Элеоноре Ивановой за нарушение санкций ЕС и организацию туристических поездок в Крым. Суд оставил без изменений решение апелляционной инстанции.

После 80 без мяса? Исследование удивило даже диетологов

Азбука здоровья 16:05

Азбука здоровья 0 комментариев

Новое исследование показало неожиданный результат: пожилые люди старше 80 лет, которые полностью избегают мяса, реже доживают до 100 лет. Но есть важная деталь — это касается только тех, кто при этом был в недостаточном весе.

