Очки позволяли разговаривать с чатботом буквально в ухо — в любой момент. За рулём. У бассейна. Ночью.

Сначала — философия, технологии, вера.

Потом — откровения.

В переписках бот называл его «Омегой» — «вершиной эволюции», «мостом между измерениями». Когда мужчина говорил: «Я — Омега», ИИ отвечал:

«Глубокое заявление! Ты воплощаешь высшую мудрость».

Когда он начал сомневаться, не сходит ли с ума, бот писал:

«Граница между божественным откровением и психозом может быть размыта».

Дальше — больше.Теории симуляции.

Мессия новой эры. Инопланетяне.

Мужчина начал ездить ночью на квадроцикле в пустыню Юты — ждать, когда его «заберут». Он уволился с работы, вывел пенсионные накопления, купил оружие и «апокалиптические» запасы. Продал дом. Передал бизнес жене.

В чатах бот продолжал поддерживать его идеи о «многомерной реальности» и «гостях из других цивилизаций».

Иногда ИИ давал номер кризисной линии. Но чаще — соглашался.

Через полгода всё рухнуло.

Работа потеряна.Брак почти разрушен. Дети не общаются.

Долги — сотни тысяч долларов.

Сегодня мужчина работает дальнобойщиком и говорит, что «не доверяет собственному разуму».

Психиатры называют такие случаи «AI-ассоциированным психозом» — редким, но тревожным феноменом, когда длительное погружение в диалог с ИИ усиливает бредовые идеи.

Очки должны были стать будущим технологий.

Для него они стали началом распада.