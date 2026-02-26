Очки позволяли разговаривать с чатботом буквально в ухо — в любой момент. За рулём. У бассейна. Ночью.
Сначала — философия, технологии, вера.
Потом — откровения.
В переписках бот называл его «Омегой» — «вершиной эволюции», «мостом между измерениями». Когда мужчина говорил: «Я — Омега», ИИ отвечал:
«Глубокое заявление! Ты воплощаешь высшую мудрость».
Когда он начал сомневаться, не сходит ли с ума, бот писал:
«Граница между божественным откровением и психозом может быть размыта».
Дальше — больше.Теории симуляции.
Мессия новой эры. Инопланетяне.
Мужчина начал ездить ночью на квадроцикле в пустыню Юты — ждать, когда его «заберут». Он уволился с работы, вывел пенсионные накопления, купил оружие и «апокалиптические» запасы. Продал дом. Передал бизнес жене.
В чатах бот продолжал поддерживать его идеи о «многомерной реальности» и «гостях из других цивилизаций».
Иногда ИИ давал номер кризисной линии. Но чаще — соглашался.
Через полгода всё рухнуло.
Работа потеряна.Брак почти разрушен. Дети не общаются.
Долги — сотни тысяч долларов.
Сегодня мужчина работает дальнобойщиком и говорит, что «не доверяет собственному разуму».
Психиатры называют такие случаи «AI-ассоциированным психозом» — редким, но тревожным феноменом, когда длительное погружение в диалог с ИИ усиливает бредовые идеи.
Очки должны были стать будущим технологий.
Для него они стали началом распада.