Россия и Украина вновь обменялись телами погибших военных

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил обмен. "Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в рамках которых в Украину возвращены 1000 тел (останков) погибших, которые, по предварительной информации российской стороны, могут принадлежать украинским защитникам.", - сообщил он в Telegram-канале. Тела и останки будут переданы для проведения экспертизы и идентификации.

Обмен, как подчернули обе стороны, прошел при содействии Международного комитета Красного Креста.

Предыдущий обмен телами погибших состоялся около месяца назад

Последний обмен телами погибших состоялся 29 января. Тогда Россия передала Украине тоже 1000 тел военнослужащих ВСУ и получила тела 38 погибших российских солдат. По официальным данным, только в 2025 году Киев получил более 15 тысяч тел.

В мае 2025 года делегации России и Украины провели в Стамбуле первые за почти три года прямые переговоры. По их итогам стороны договорились об обмене тяжелоранеными военнослужащими, пленными в возрасте от 18 до 25 лет, а также о передаче тел погибших. После этих договоренностей стороны провели уже несколько раундов таких обменов.

Украинская сторона ранее неоднократно заявляла, что тела погибших, которые передает Россия, нередко имеют повреждения, затрудняющие процесс установления личности. Сообщалось также о случаях, когда Украине под видом ее военнослужащих передавали тела россиян.