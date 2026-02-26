Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Россия и Украина вновь обменялись телами погибших военных

26 февраля, 2026 14:19

Россия и Украина в четверг, 26 февраля, в очередной раз обменялись телами погибших военнослужащих. Киеву в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, переданы 1000 тел украинских военных, а Москве - 35 тел военнослужащих РФ, сообщил помощник президента России Владимир Мединский

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил обмен. "Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в рамках которых в Украину возвращены 1000 тел (останков) погибших, которые, по предварительной информации российской стороны, могут принадлежать украинским защитникам.", - сообщил он в Telegram-канале. Тела и останки будут переданы для проведения экспертизы и идентификации.

Обмен, как подчернули обе стороны, прошел при содействии Международного комитета Красного Креста.

Предыдущий обмен телами погибших состоялся около месяца назад

Последний обмен телами погибших состоялся 29 января. Тогда Россия передала Украине тоже 1000 тел военнослужащих ВСУ и получила тела 38 погибших российских солдат. По официальным данным, только в 2025 году Киев получил более 15 тысяч тел.

В мае 2025 года делегации России и Украины провели в Стамбуле первые за почти три года прямые переговоры. По их итогам стороны договорились об обмене тяжелоранеными военнослужащими, пленными в возрасте от 18 до 25 лет, а также о передаче тел погибших. После этих договоренностей стороны провели уже несколько раундов таких обменов.

Украинская сторона ранее неоднократно заявляла, что тела погибших, которые передает Россия, нередко имеют повреждения, затрудняющие процесс установления личности. Сообщалось также о случаях, когда Украине под видом ее военнослужащих передавали тела россиян.

Суд Евросоюза: Венгрия нарушила свободу слова

Поскольку независимая радиостанция Klubradio в Венгрии была лишена частоты, в 2021 году она была вынуждена прекратить вещание в диапазоне FM. Европейский суд в Люксембурге счел это решение властей страны неправомерным.

Строительство крематория в Иманте: проблема наконец дошла до Рижской думы

Сегодня Рижская дума поручила Департаменту городского развития оценить коллективное обращение жителей против строительства крематория рядом с кладбищем Лачупе, сообщает агентство LETA. Соответственно, департамент рассмотрит просьбу жителей не поддерживать редакцию локального плана для земельного участка по адресу улица Балтеглю, 30.

Присутствие Авена на лекции Ланькова прокомментировал юрист миллиардера

Вечером во вторник лекцию российского историка и специалиста по северокорейской проблеме Андрея Ланькова, задержанного в Риге и высланного из Латвии, посетил российский миллиардер и гражданин Латвии Пётр Авен, находящийся под санкциями Европейского союза, как сообщают участники лекции в социальных сетях.

Синоптики обещают оттепель: вместо снега пойдут дожди

В пятницу в Латвии немного потеплеет и возможны дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Раздайте людям лопаты: раз дума не способна, рижане сами убирают тротуары

С приходом настоящей зимы в социальных сетях всё чаще появляются жалобы на неочищенные тротуары и снежную кашу на улицах, особенно в Риге.

100 часов работ и штраф 10 500 евро. Названа цена турпоездок в Крым

Как сообщает LETA, после решения Верховного суда в силу вступил приговор консультанту по путешествиям Элеоноре Ивановой за нарушение санкций ЕС и организацию туристических поездок в Крым. Суд оставил без изменений решение апелляционной инстанции.

После 80 без мяса? Исследование удивило даже диетологов

Новое исследование показало неожиданный результат: пожилые люди старше 80 лет, которые полностью избегают мяса, реже доживают до 100 лет. Но есть важная деталь — это касается только тех, кто при этом был в недостаточном весе.

