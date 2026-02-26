Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Февраля Завтра: Aurelija, Evelina, Metra
Доступность

Рижская дума запускает процесс вывода на биржу SIA «Rīgas namu pārvaldnieks»

Редакция PRESS 26 февраля, 2026 21:04

Важно 0 комментариев

Сегодня Рижская дума поддержала начало процесса подготовки к котированию акций SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) на бирже.

Решение совета предусматривает, что процессом подготовки будет руководить исполнительный директор города Риги Янис Ланге, обеспечивая привлечение организатора первичного публичного предложения акций (IPO) в рамках публичного тендера.

Будут проведены юридическая, финансовая и корпоративная оценка компании, анализ выгод и рисков для самоуправления, предприятия и жителей.

Окончательное решение о размещении и его условиях примут только после разработки стратегии. Для IPO RNP нужно реорганизовать в акционерное общество.

Как подчёркивают в думе и RNP, цель — не продажа контрольного пакета и не приватизация в классическом смысле, а публичность компании («going public»). Акции планируют сделать доступными для обычных рижан, чтобы клиенты могли стать совладельцами. Крупным инвесторам не дадут доминирующий пакет.

«Нужна модель, которая сбалансирует интересы самоуправления и рижан — более качественные услуги и прозрачное управление», - считает вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.

RNP сейчас полностью принадлежит Риге. В 2024 году оборот — 80,6 млн евро (+8,55% к 2023), прибыль — 9 млн евро. Компания управляет ~3500 зданиями, в ней работает около 2000 человек. Планирует расширение в Балтии.

Выход на биржу не повлияет на тарифы за обслуживание домов — они регулируются отдельно.

Для Латвии выход муниципальных компаний на биржу — не новость (достаточно вспомнить airBaltic и другие примеры). Однако в коммунальной сфере такой шаг требует особой осторожности. С одной стороны, он повышает прозрачность, укрепляет финансовую дисциплину и открывает доступ к инвестициям для развития. С другой — создаёт постоянное давление в сторону прибыли и эффективности, из-за чего социальная миссия компании (качественное обслуживание жителей) может постепенно отходить на второй план, уступая коммерческим приоритетам.

Пока идёт только подготовительный этап. Конкретная модель (объём размещения, ограничения, сохранение контроля) определится позже.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

По шпалам домой: в Торнякалнсе на ж/д путях был замечен человек без одежды. ВИДЕО
Важно

По шпалам домой: в Торнякалнсе на ж/д путях был замечен человек без одежды. ВИДЕО

«Торгуют продукцией военных преступников и оккупантов»: это не про Россию — а про кого?
Важно

«Торгуют продукцией военных преступников и оккупантов»: это не про Россию — а про кого? (2)

Над депутатом Еленой Клявиней сгустились тучи: латышского не знает?
Важно

Над депутатом Еленой Клявиней сгустились тучи: латышского не знает?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

По шпалам домой: в Торнякалнсе на ж/д путях был замечен человек без одежды. ВИДЕО

Важно 21:13

Важно 0 комментариев

Очевидцы засняли необычную картину, человек без верхней одежды в районе железнодорожной станции Торнякалнс шел прямо по рельсам.

Очевидцы засняли необычную картину, человек без верхней одежды в районе железнодорожной станции Торнякалнс шел прямо по рельсам.

Читать

Экономия на детских садах: рижские чиновники подсчитывают выгоду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С осени в Риге станет меньше школ и детских садов — из-за демографической ситуации столичная дума после жарких дебатов решила закрыть 10 детсадов и реорганизовать несколько школ. От закрытия садиков муниципальный бюджет выиграет — это принесет до 5 млн евро. А вот после реорганизации школьной сети денег в казне города не прибавится, сообщает Latvijas radio.

С осени в Риге станет меньше школ и детских садов — из-за демографической ситуации столичная дума после жарких дебатов решила закрыть 10 детсадов и реорганизовать несколько школ. От закрытия садиков муниципальный бюджет выиграет — это принесет до 5 млн евро. А вот после реорганизации школьной сети денег в казне города не прибавится, сообщает Latvijas radio.

Читать

«Стоит, как гнилой зуб»: что происходит с взорванным домом на Баускас? (ФОТО)

Новости Латвии 20:43

Новости Латвии 0 комментариев

В начале января 2026 года в Риге на улице Баускас прогремел взрыв газа. Трагедия потрясла не только жилой дом, но и весь город - людям, потерявшим кров сразу после праздников, сопереживали и помогали. Сейчас, спустя почти два месяца, судьба пострадавшего дома и его жителей ещё решается: если восстанавливать, то кому и, главное, за чей счет?

В начале января 2026 года в Риге на улице Баускас прогремел взрыв газа. Трагедия потрясла не только жилой дом, но и весь город - людям, потерявшим кров сразу после праздников, сопереживали и помогали. Сейчас, спустя почти два месяца, судьба пострадавшего дома и его жителей ещё решается: если восстанавливать, то кому и, главное, за чей счет?

Читать

Совет по конкуренции провел процессуальные действия в Maxima Latvija

Важно 20:28

Важно 0 комментариев

В четверг Совет по конкуренции (СК) провел процессуальные действия на предприятии розничной торговли "Maxima Latvija", свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

В четверг Совет по конкуренции (СК) провел процессуальные действия на предприятии розничной торговли "Maxima Latvija", свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Читать

Раздайте людям лопаты: раз дума не способна, рижане сами убирают тротуары

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

С приходом настоящей зимы в социальных сетях всё чаще появляются жалобы на неочищенные тротуары и снежную кашу на улицах, особенно в Риге.

С приходом настоящей зимы в социальных сетях всё чаще появляются жалобы на неочищенные тротуары и снежную кашу на улицах, особенно в Риге.

Читать

Над депутатом Еленой Клявиней сгустились тучи: латышского не знает?

Важно 20:12

Важно 0 комментариев

Несколько фракции Сейма готовят проект решения о направлении внефракционной Елены Клявини (ранее была избрана от партии "Стабильности!") на официальное тестирование по латышскому языку. Информация, имеющаяся у LTV, указывает на то, что Государственный языковой центр административно наказал её за недостаточное знание латышского языка. 

Несколько фракции Сейма готовят проект решения о направлении внефракционной Елены Клявини (ранее была избрана от партии "Стабильности!") на официальное тестирование по латышскому языку. Информация, имеющаяся у LTV, указывает на то, что Государственный языковой центр административно наказал её за недостаточное знание латышского языка. 

Читать