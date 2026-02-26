Рижская дума запускает процесс вывода на биржу SIA «Rīgas namu pārvaldnieks»

Решение совета предусматривает, что процессом подготовки будет руководить исполнительный директор города Риги Янис Ланге, обеспечивая привлечение организатора первичного публичного предложения акций (IPO) в рамках публичного тендера.

Будут проведены юридическая, финансовая и корпоративная оценка компании, анализ выгод и рисков для самоуправления, предприятия и жителей.

Окончательное решение о размещении и его условиях примут только после разработки стратегии. Для IPO RNP нужно реорганизовать в акционерное общество.

Как подчёркивают в думе и RNP, цель — не продажа контрольного пакета и не приватизация в классическом смысле, а публичность компании («going public»). Акции планируют сделать доступными для обычных рижан, чтобы клиенты могли стать совладельцами. Крупным инвесторам не дадут доминирующий пакет.

«Нужна модель, которая сбалансирует интересы самоуправления и рижан — более качественные услуги и прозрачное управление», - считает вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.

RNP сейчас полностью принадлежит Риге. В 2024 году оборот — 80,6 млн евро (+8,55% к 2023), прибыль — 9 млн евро. Компания управляет ~3500 зданиями, в ней работает около 2000 человек. Планирует расширение в Балтии.

Выход на биржу не повлияет на тарифы за обслуживание домов — они регулируются отдельно.

Для Латвии выход муниципальных компаний на биржу — не новость (достаточно вспомнить airBaltic и другие примеры). Однако в коммунальной сфере такой шаг требует особой осторожности. С одной стороны, он повышает прозрачность, укрепляет финансовую дисциплину и открывает доступ к инвестициям для развития. С другой — создаёт постоянное давление в сторону прибыли и эффективности, из-за чего социальная миссия компании (качественное обслуживание жителей) может постепенно отходить на второй план, уступая коммерческим приоритетам.

Пока идёт только подготовительный этап. Конкретная модель (объём размещения, ограничения, сохранение контроля) определится позже.