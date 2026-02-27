Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Резекне выступил против реформы управления «Горсом»

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 17:46

Новости Латвии 0 комментариев

Резекненская дума раскритиковала законопроект Министерства культуры о создании фонда для управления концертным залом «Горс», сообщает LETA. По мнению самоуправления, документ был направлен на согласование в слишком короткие сроки, а его обоснование недостаточно ясно.

В думе заявляют, что министерство не предоставило убедительных юридических и финансовых расчётов, несмотря на запросы. Особые опасения вызывает предложение передать здание «Горса» фонду в безвозмездное пользование на весь срок его существования и запретить самоуправлению отчуждать или обременять объект.

«Если самоуправление передаёт имущество и сохраняет ответственность перед жителями, оно должно иметь соразмерное влияние на стратегические решения», - подчёркивается в позиции думы.
В самоуправлении также указывают на отсутствие чёткой долгосрочной модели финансирования, что, по их оценке, может создать риски для городского бюджета.

Ведомство умной администрации и регионального развития также не согласовало проект и предложило предусмотреть возможность присоединения к фонду других учредителей.

Согласно законопроекту, учредителями фонда станут Министерство культуры, Ведомство умной администрации и регионального развития, «Latvijas koncerti», Резекненское самоуправление и «Austrumlatvijas koncertzāle». Директор будет назначаться на пять лет с возможностью продления один раз.

