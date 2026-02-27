Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Берлин под осадой енотов: они везде — от клиники Charité до казарм!

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 18:11

Животные 0 комментариев

В Берлине всё чаще жалуются на енотов. По данным Сената города, животные повредили крыши клиники Charité, здания городской службы по уборке, школы, бассейны, казармы, электро- и водопроводные станции, жилые дома и парки.

Длинный перечень повреждений был опубликован в ответ на запрос партии Союз 90/Зелёные.

«Поступает всё больше жалоб от населения на конфликты с енотами», — заявили власти.

С 2020 по 2025 год в Берлине было убито 83 енота. В 24 случаях речь шла о защите чувствительной инфраструктуры, предотвращении повреждений или соблюдении санитарных требований. По информации Сената, отстрел проводится точечно — в конкретных конфликтных ситуациях — и не влияет на общую численность популяции.

Охота на енотов в столице Германии разрешена круглый год.

Еноты появились в Германии несколько десятилетий назад и быстро распространились как инвазивный вид. По оценкам, сейчас в стране около 2 миллионов этих животных.

В городских условиях они забираются на крыши, повреждают изоляцию, коммуникации и конструкции зданий.

Берлин — столица Европы.
Но на чердаках хозяйничают еноты.

Полиция берёт «мулов» с поличным в аптеке. Фармацевт помог полиции провести операцию под прикрытием (ВИДЕО)
Полиция берёт «мулов» с поличным в аптеке. Фармацевт помог полиции провести операцию под прикрытием (ВИДЕО)

800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах
800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах

Что будет с военными после войны? Варианты не радуют
Что будет с военными после войны? Варианты не радуют

Весенний паводок может стать затяжными. Риски касаются Лиелупе, Даугавы и Гауи

В Латвии ожидается необычно продолжительный весенний паводок, который при неблагоприятных условиях может перерасти в масштабные наводнения. По словам государственного секретаря Министерства климата и энергетики Лиги Куревской, период половодья может длиться с 5 марта до середины апреля.

В Латвии ожидается необычно продолжительный весенний паводок, который при неблагоприятных условиях может перерасти в масштабные наводнения. По словам государственного секретаря Министерства климата и энергетики Лиги Куревской, период половодья может длиться с 5 марта до середины апреля.

Что будет с военными после войны? Варианты не радуют

В эфире TV24 в программе «Пресс-клуб» политолог и сооснователь агентства «Медийный мост» Филипс Райевскис заявил, что уже сейчас необходимо думать о последствиях окончания войны в Украине.

В эфире TV24 в программе «Пресс-клуб» политолог и сооснователь агентства «Медийный мост» Филипс Райевскис заявил, что уже сейчас необходимо думать о последствиях окончания войны в Украине.

В детсадах и школах Хельсинки коров поменяют на овёс

Хельсинки радикально меняет школьное меню. Городской совет поддержал инициативу депутата Mai Kivelä и решил к 2030 году сократить закупки мяса и молочных продуктов вдвое.

Хельсинки радикально меняет школьное меню. Городской совет поддержал инициативу депутата Mai Kivelä и решил к 2030 году сократить закупки мяса и молочных продуктов вдвое.

Rail Baltica: денег нет, проект в ловушке. Экономист требует пересмотра мегапроектов

Экономист Айварс Стракша в интервью «nra.lv» заявил, что проект Rail Baltica оказался в тяжёлой финансовой ситуации. По его словам, изначально была чрезмерная надежда на финансирование ЕС в размере 85%, однако реальные расходы оказались значительно выше ожиданий.

Экономист Айварс Стракша в интервью «nra.lv» заявил, что проект Rail Baltica оказался в тяжёлой финансовой ситуации. По его словам, изначально была чрезмерная надежда на финансирование ЕС в размере 85%, однако реальные расходы оказались значительно выше ожиданий.

Новая идея министра образования — химическая кастрация для насильников

В эфире телеканала TV24 министр образования и науки Даче Мелбарде заявила, что дети не рождаются агрессивными, а проявления насилия у несовершеннолетних часто являются сигналом о необходимости помощи. В Сейме уже приняты поправки, которые обязывают самоуправления внедрять в каждой школе проекты по снижению насилия и укреплению благополучия.

В эфире телеканала TV24 министр образования и науки Даче Мелбарде заявила, что дети не рождаются агрессивными, а проявления насилия у несовершеннолетних часто являются сигналом о необходимости помощи. В Сейме уже приняты поправки, которые обязывают самоуправления внедрять в каждой школе проекты по снижению насилия и укреплению благополучия.

Покупаем резиновые сапоги. Где ждать подтоплений уже в марте?

В западных и центральных районах Латвии в начале марта начнётся активное таяние снега и льда. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает: уровень воды повысится, начнут затапливаться поймы и низины.

В западных и центральных районах Латвии в начале марта начнётся активное таяние снега и льда. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает: уровень воды повысится, начнут затапливаться поймы и низины.

