Берлин под осадой енотов: они везде — от клиники Charité до казарм!

Длинный перечень повреждений был опубликован в ответ на запрос партии Союз 90/Зелёные.

«Поступает всё больше жалоб от населения на конфликты с енотами», — заявили власти.

С 2020 по 2025 год в Берлине было убито 83 енота. В 24 случаях речь шла о защите чувствительной инфраструктуры, предотвращении повреждений или соблюдении санитарных требований. По информации Сената, отстрел проводится точечно — в конкретных конфликтных ситуациях — и не влияет на общую численность популяции.

Охота на енотов в столице Германии разрешена круглый год.

Еноты появились в Германии несколько десятилетий назад и быстро распространились как инвазивный вид. По оценкам, сейчас в стране около 2 миллионов этих животных.

В городских условиях они забираются на крыши, повреждают изоляцию, коммуникации и конструкции зданий.

Берлин — столица Европы.

Но на чердаках хозяйничают еноты.