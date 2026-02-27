Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 27. Февраля Завтра: Andra, Liva, Livija
Доступность

«Скромная, насколько это возможно»: Мелбарде оправдывается за Олимпиаду

TV24 27 февраля, 2026 12:19

Важно 0 комментариев

LETA

На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо делегация представителей правительства Латвии была довольно многочисленной, что вызвало вопросы в обществе. «Я являюсь министром спорта и на этих Олимпийских играх участвовала совершенно одна, без сопровождающих лиц, поэтому считаю, что постаралась быть настолько скромной, насколько это возможно», — пояснила в эфире TV24 министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое Единство»).

Даце Мелбарде рассказала, что посетила Олимпийские игры только в течение двух выходных, поскольку в будние дни необходимо работать и выполнять обязанности в других сферах, за которые она отвечает.

Оценивая делегацию правительства Латвии, Даце Мелбарде отметила, что фактически правительственную делегацию представляла премьер-министр, так как президент государства не является представителем правительства, а занимает должность высшего должностного лица страны. По её мнению, с точки зрения протокола абсолютно правильно, что президент участвует в церемонии открытия Олимпийских игр и посещает наших спортсменов. Следует учитывать и то, что у Латвии на этих Олимпийских играх была исторически самая большая делегация — 68 человек, поэтому это была одна из крупнейших делегаций на Олимпиаде в Милане, и было бы странно, если бы наши должностные лица не приняли участия, считает Даце Мелбарде.

В свою очередь, премьер-министр также возглавляет Национальный совет по спорту, и в её повседневные обязанности входит надзор за спортивной политикой, поэтому, по мнению Даце Мелбарде, вполне обоснованно, что премьер-министр также нашла возможность принять участие.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота
Важно

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота (2)

Больше не будут пугать шарами: под Резекне поймали тех самых контрабандистов
Важно

Больше не будут пугать шарами: под Резекне поймали тех самых контрабандистов

Полиция берёт «мулов» с поличным в аптеке. Фармацевт помог полиции провести операцию под прикрытием (ВИДЕО)
Важно

Полиция берёт «мулов» с поличным в аптеке. Фармацевт помог полиции провести операцию под прикрытием (ВИДЕО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Экономика Латвии обещает вырасти на 2,3%. Но это не точно…

Новости Латвии 16:42

Новости Латвии 0 комментариев

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

Читать
Загрузка

18 лет — не срок: семья убитого Любки подала апелляцию на приговор суда

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Читать

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Важно 16:31

Важно 0 комментариев

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Читать

Елгава готовится к паводкам: спасают мусорники и скамейки

Важно 16:21

Важно 0 комментариев

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

Читать

Самый неуловимый цвет в мире стоит миллиарды — и его всё ещё не нашли

Наука 16:04

Наука 0 комментариев

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Читать

Родители протестуют против закрытия школ в регионах. Но в классе всего 8 детей…

Новости Латвии 15:57

Новости Латвии 0 комментариев

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

Читать

Сезон «золотых ям» открыт! Что делать водителю и когда нужна фиксация полиции?

Важно 15:48

Важно 0 комментариев

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

Читать