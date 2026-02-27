«Скромная, насколько это возможно»: Мелбарде оправдывается за Олимпиаду

Даце Мелбарде рассказала, что посетила Олимпийские игры только в течение двух выходных, поскольку в будние дни необходимо работать и выполнять обязанности в других сферах, за которые она отвечает.

Оценивая делегацию правительства Латвии, Даце Мелбарде отметила, что фактически правительственную делегацию представляла премьер-министр, так как президент государства не является представителем правительства, а занимает должность высшего должностного лица страны. По её мнению, с точки зрения протокола абсолютно правильно, что президент участвует в церемонии открытия Олимпийских игр и посещает наших спортсменов. Следует учитывать и то, что у Латвии на этих Олимпийских играх была исторически самая большая делегация — 68 человек, поэтому это была одна из крупнейших делегаций на Олимпиаде в Милане, и было бы странно, если бы наши должностные лица не приняли участия, считает Даце Мелбарде.

В свою очередь, премьер-министр также возглавляет Национальный совет по спорту, и в её повседневные обязанности входит надзор за спортивной политикой, поэтому, по мнению Даце Мелбарде, вполне обоснованно, что премьер-министр также нашла возможность принять участие.