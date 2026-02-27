Мужчины после 50 стареют быстрее? Учёные нашли «невидимую» причину

Новое исследование на основе данных 326 человек старше 50 лет выявило связь между уровнем PFAS в крови и ускоренным эпигенетическим старением у мужчин среднего возраста. Речь идёт не о «паспортном» возрасте, а о биологическом — состоянии клеток и тканей организма.

PFAS — это более 14 000 синтетических соединений, производимых с 1950-х годов. Они практически не разлагаются и накапливаются в организме. Их находят в питьевой воде, бутилированной воде, шинах, дождевиках, упаковках для пиццы и десятках других повседневных товаров.

По данным Геологической службы США, как минимум 45% питьевой воды в стране содержит измеримые уровни PFAS. Ранее исследования показывали: эти вещества связаны с повышенным риском рака, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера, высоким холестерином и сниженным иммунным ответом на вакцины.

Авторы отмечают, что именно период «середины жизни» может быть особенно чувствительным. В этом возрасте начинаются возрастные изменения — сердечно-сосудистые и метаболические нарушения, дегенерация тканей. И воздействие токсинов, судя по данным, может сильнее влиять именно тогда.

У мужчин младше 50 и старше 65 лет статистически значимой связи почти не обнаружили. У женщин она была слабее и менее стабильной.

Отдельные работы ранее показывали, что в районах с загрязнённой PFAS водой уровень некоторых видов рака выше на 33%. Другое исследование 2025 года зафиксировало влияние этих веществ на развитие мужского мозга.

При этом 83% опрошенных американцев считают, что государство должно активнее защищать население от вредных химикатов.

Бутылка воды. Коробка для пиццы. Дождевик. Шины автомобиля.

Вопрос — не где они есть. Вопрос — сколько их в нас.





