Не устраивайте спектакль! Пастор напомнил, что неуместно на похоронах

27 февраля, 2026

Смерть близкого человека и церемония прощания всегда сопровождаются сильными переживаниями, поэтому важна каждая деталь — от поведения до одежды. О том, чего не стоит делать на похоронах, рассказал пастор Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Виестурс Пирро. Его рекомендации универсальны — даже для нерелигиозных людей.

По словам пастора, похороны — это последнее священнодействие для умершего, поэтому необходимо проявлять уважение. Мужчинам уместен чёрный костюм, женщинам — тёмное или чёрное платье, в холодное время — тёмная верхняя одежда. В церковной традиции чёрный цвет символизирует траур и глубокую скорбь.

Чего нельзя делать на похоронах?

Не привлекать внимание к себе. Похороны — не место для длинных речей, показной драматичности или стремления оказаться в центре событий. Важно выразить соболезнования и поддержать близких, а не усиливать их боль фразами вроде «как ты теперь будешь жить?» или «как ты справишься?». Достаточно искреннего сочувствия.

Не пытаться «связаться» с умершим. Пастор подчёркивает, что любые попытки вызвать дух усопшего с помощью спиритизма противоречат христианскому учению и считаются недопустимыми.

Не обвинять Бога. Фразы «почему это случилось?» или «как Бог мог это допустить?» он считает неуместными. По его словам, человек не видит всей картины происходящего.

Не говорить плохо об умершем. Даже если были обиды, похороны — не место для их озвучивания. Если нечего сказать хорошего, лучше промолчать.

И наконец, не превращать прощание в светское мероприятие. Допустимы спокойные воспоминания за поминальным столом, особенно если человек при жизни ценил юмор. Но громкий смех, шутки и веселье недопустимы, если только сам покойный не просил об ином. Похороны напоминают о вечности и истинных ценностях, а не служат поводом для развлечений.

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Больше не будут пугать шарами: под Резекне поймали тех самых контрабандистов

800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах

Экономика Латвии обещает вырасти на 2,3%. Но это не точно…

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

18 лет — не срок: семья убитого Любки подала апелляцию на приговор суда

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Елгава готовится к паводкам: спасают мусорники и скамейки

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

Самый неуловимый цвет в мире стоит миллиарды — и его всё ещё не нашли

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Родители протестуют против закрытия школ в регионах. Но в классе всего 8 детей…

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

Сезон «золотых ям» открыт! Что делать водителю и когда нужна фиксация полиции?

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

