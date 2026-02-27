Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
25 кг наркотиков: полиция провела спецоперацию в Риге (ВИДЕО)

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 11:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Государственная полиция в Риге задержала организованную группу из трёх человек, занимавшуюся хранением, изготовлением и сбытом наркотиков. В ходе девяти обысков были изъяты более 25 килограммов наркотических веществ, 50 литров амфетаминового масла, наличные деньги, три автомобиля и другие предметы. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, всем троим применена мера пресечения — заключение под стражу.

В феврале этого года в полиции было начато расследование по факту возможного хранения и продажи наркотиков. В ходе расследования установлено, что организованная группа торговала кокаином, марихуаной, амфетамином, мефедроном, таблетками MDMA и самостоятельно изготавливала амфетамин в домашних условиях.

Сотрудники 4-го бюро криминальной полиции Рижского регионального управления совместно с батальоном специальных задач, антитеррористическим подразделением «OMEGA», 1-м бюро криминальной полиции и отделом технической поддержки Главного управления охраны порядка 13 февраля задержали троих мужчин сразу после продажи одного килограмма кокаина в лесу в пригороде Риги, используя тайник.

В ходе девяти обысков по адресам, связанным с задержанными, изъято:

4,7 кг кокаина;
10 кг марихуаны;
11 кг таблеток MDMA;
1 кг амфетамина;
50 г кристаллов;
50 г мефедрона;
50 литров амфетаминового масла;
3 автомобиля («BMW» — 2, «Volvo» — 1);
7310 евро наличными;
14 пустых вакуумных пакетов с остатками амфетамина;
410 электронных сигарет с содержанием THC.

Задержанные мужчины родились в 1995, 1997 и 1999 годах; до этого они не имели судимостей. 15 февраля всем троим назначена мера пресечения — заключение под стражу.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 253.1 Уголовного закона Латвии: незаконное производство, приобретение, хранение, транспортировка или пересылка наркотических или психотропных веществ с целью сбыта, их сбыт организованной группой или в крупных размерах, либо причинение тяжких последствий, а также сбыт несовершеннолетним, в учебных заведениях, ресторанах, кафе, барах, местах проведения публичных мероприятий.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества или без неё, а также возможность пробационного надзора до 3 лет.

Государственная полиция напоминает, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

