Делали тайники в лесу: полиция поймала наркоторговцев. ВИДЕО

По данным полиции, участники группы распространяли кокаин, марихуану, амфетамин, мефедрон и таблетки MDMA, а также самостоятельно изготавливали амфетамин. 13 февраля сотрудники Криминальной полиции Рижского регионального управления совместно с бойцами спецподразделения, антитеррористической группы «OMEGA» и другими службами задержали подозреваемых сразу после продажи одного килограмма кокаина в одном из лесных массивов под Ригой, где была использована система тайников.

В рамках операции было проведено девять обысков по адресам, связанным с задержанными. В результате изъято около 4,7 килограмма кокаина, 10 килограммов марихуаны, 11 килограммов таблеток MDMA, один килограмм амфетамина, а также 50 граммов мефедрона, 50 граммов кристала и 50 литров так называемого «амфетаминового масла».

Кроме того, полиция конфисковала три автомобиля — два марки BMW и один Volvo, 7310 евро наличными, вакуумные пакеты с остатками амфетамина и более 400 электронных сигарет с содержанием THC.

Задержанные мужчины 1995, 1997 и 1999 годов рождения. 15 февраля суд избрал всем троим меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.