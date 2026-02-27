Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Делали тайники в лесу: полиция поймала наркоторговцев. ВИДЕО

27 февраля, 2026 12:25

В феврале этого года Государственная полиция Латвии начала уголовный процесс по факту возможного хранения, изготовления и сбыта наркотических веществ. В ходе расследования было установлено, что организованная группа из трех человек занималась незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, включая их хранение, продажу и производство в домашних условиях.

По данным полиции, участники группы распространяли кокаин, марихуану, амфетамин, мефедрон и таблетки MDMA, а также самостоятельно изготавливали амфетамин. 13 февраля сотрудники Криминальной полиции Рижского регионального управления совместно с бойцами спецподразделения, антитеррористической группы «OMEGA» и другими службами задержали подозреваемых сразу после продажи одного килограмма кокаина в одном из лесных массивов под Ригой, где была использована система тайников.

В рамках операции было проведено девять обысков по адресам, связанным с задержанными. В результате изъято около 4,7 килограмма кокаина, 10 килограммов марихуаны, 11 килограммов таблеток MDMA, один килограмм амфетамина, а также 50 граммов мефедрона, 50 граммов кристала и 50 литров так называемого «амфетаминового масла».

Кроме того, полиция конфисковала три автомобиля — два марки BMW и один Volvo, 7310 евро наличными, вакуумные пакеты с остатками амфетамина и более 400 электронных сигарет с содержанием THC.

Задержанные мужчины 1995, 1997 и 1999 годов рождения. 15 февраля суд избрал всем троим меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Экономика Латвии обещает вырасти на 2,3%. Но это не точно…

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

18 лет — не срок: семья убитого Любки подала апелляцию на приговор суда

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Елгава готовится к паводкам: спасают мусорники и скамейки

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

Самый неуловимый цвет в мире стоит миллиарды — и его всё ещё не нашли

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Родители протестуют против закрытия школ в регионах. Но в классе всего 8 детей…

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

Сезон «золотых ям» открыт! Что делать водителю и когда нужна фиксация полиции?

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

