После возражений Минфина Резекненская дума внесет изменения в бюджет

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 12:31

После возражений постоянной комиссии Министерства финансов по финансовой стабилизации самоуправлений Резекненская дума внесет изменения в бюджет 2026 года, говорится в сообщении самоуправления.

В публикации говорится, что Резекненская дума обеспокоена "информацией, опубликованной комиссией по стабилизации и все новыми требованиями, которые вынуждают самоуправление внести изменения, несмотря на наличие сбалансированного и утвержденного бюджета".

Самоуправление также отвергает комментарии Минфина об увеличении штата на 23 должности. По данным бухгалтерского учета, общее количество должностей, включая учреждения образования, культуры и социальной сферы, составляло 1492,9 на начало 2025 года и 1500,87 на конец 2025 года, то есть увеличение составляет восемь должностей.

"Это увеличение связано с обеспечением конкретных функций - одна должность создается в сиротском суде, одна - в муниципальной полиции, 3,5 должности в Резекненском цифровом центре, а также три должности в строительном управлении, которое берет на себя функции строительного управления Резекненского края", - заявили в думе.

По утверждениям Резекненской думы, комиссия выдвигает требование, которое прямо не предусмотрено ни одним из действующих законов и нормативных актов, а именно, что остатки денежных средств должны рассматриваться как ресурс для покрытия единовременных расходов.

"Комиссия также указывает на то, что рост расходов превышает рост доходов, однако следует учитывать, что расходы включают и средства на непредвиденные расходы, которые муниципалитет намеренно отложил в резервный фонд после оценки возможных рисков", - заявили в думе.

Чтобы выполнить требования комиссии, в бюджет придется внести изменения, чтобы перераспределить средства из резервного фонда в другие статьи бюджета, например, для финансирования проектов.

