Тёплый обед: готовим быстро, просто и вкусно!

Не так давно я открыла для себя консервы Spilva, которые работают как спасательный круг, когда ты очень торопишься или под рукой нет достаточно ингредиентов для того, чтобы приготовить достойное первое и второе блюда.

Суп из банки может быть вкусным, назову лишь те, что прошли многоразовую дегустацию моих домашних со знаком «отлично».

1. Солянка (стеклянная упаковка) — Zupa Soļanka Spilva

Внутри готовая заготовка супа, в составе есть классика базовой рецептуры: лук, маринованные огурцы, свинина, копченая колбаса, оливки, говяжий бульон, специи (горчица и чеснок в том числе) и томатная паста.

Как готовить? Содержимое банки выкладываем в кастрюлю, добавляем 500 мл воды, перемешиваем, доводим до кипения и варим на маленьком огне 3-4 минуты.

Получается первое блюдо на семью из 3-4 человек. При подаче блюдо надо сдобрить сметаной, измельченной зеленью и хорошо бы добавить кусочек тонко нарезанного свежего лимона в каждую тарелку.

У каждой хозяйки есть поле для импровизации. Можно добавить (но совсем не обязательно) какую-то мясную составляющую — например покрошить колбаску, которая почему-то застряла в холодильнике...

Совет. Пикантности солянке добавляют огурчики, тонко нарезанные, добавленные паралелльно (или вместо) лимона. Для этого я беру любимые «Острые маринованные огурчики» размером 3-6 см в пикантном сладко-кислом маринаде, тоже от Spilva. На этикетке банки этих огурчиков размещена дополнительная маркировка — зеленый листочек с надписью «Без консервантов». Это означает, что продукт приготовлен так же, как дома, методом пастеризации, поэтому после открытия банку необходимо хранить в холодильнике.

2. Борщ (стеклянная упаковка) — Zupa Borščs Spilva

Ингредиенты, которые составляют рецептуру это ароматного супа, вполне понятные: свекла, свежая капуста, картофель, томатная паста, вода, лук, морковь, рапсовое масло, сухой говяжий бульон, сахар, соль, пшеничная мука, говяжий бульон, лимонная кислота и черный перец. Плюс — да-да, и еще немного томатной пасты.

Как готовить? Содержимое банки выкладываем в кастрюлю, добавляем 500 мл воды, перемешиваем, доводим до кипения и варим на маленьком огне 3-4 минуты.

Получается первое блюдо на семью из 3-4 человек. При подаче блюдо надо сдобрить сметаной и посыпать зеленью.

(!) Важно, что на этикетке этой банки с борщом обнаружена дополнительная маркировка — наш любимый зеленый лист с надписью «Без консервантов». Это означает, что продукт приготовлен так же, как дома, методом пастеризации, поэтому после открытия баночки его следует хранить в холодильнике.

3. Рассольник (стеклянная упаковка) — Zupa Rasoļņiks Spilva

Cуп получается сытный и вкусный, совершенно домашний, а может, даже лучше. В его состав входят: картофель, маринованные и соленые огурцы, лук, свинина, говяжий жир и бульон, сельдерей, экстракт розмарина, специи, морковь и перловая крупа.

Из одной баночки можно приготовить суп на трех человек.

Как готовить? К содержимому баночки необходимо добавить 500 мл воды и варить 3-4 минуты. Суп подают со сметаной и измельченной зеленью.

На этикетке упаковки также имеется маркировка — зеленый лист с надписью «Без консервантов». Это означает, что продукт, так же, как предыдущий, приготовлен методом пастеризации, поэтому после открытия баночки его следует хранить в холодильнике. Готовим все по той же схеме, подаем со сметаной и зеленью.

4. Серый горох с копчёным мясом — Pelēkie zirņi ar žāvētu gaļu Spilva

После того как попробуете это блюдо, которое практически готово к употреблению, вы вряд ли захотите сами вымачивать горох и возиться с его приготовлением… С помощью этого продукта Spilva вы получите вкусное и сытное блюдо по традиционному латышскому рецепту.

Состав как надо: серый горох (49%), вода, копченая свинина (9%), свиной жир, лук, соль.

Легко приготовить в микроволновой печи или на сковороде. Особое удовольствие — запивать это блюдо кефиром.

На этикетке упаковки имеется дополнительная маркировка — зеленый лист с надписью «Без консервантов». Это означает, что продукт приготовлен так же, как дома, методом пастеризации, поэтому после открытия баночки его следует хранить в холодильнике.

5. Фасоль по-мексикански — Pupiņas meksikāņu gaumē Spilva. Готовим тыквенное рагу!

Рецепт нашла на сайте Spilva (Lindas Virtuve)! Получается очень сытное и ароматное рагу, которое в Южной Америке известно под названием chili con carne. К классическим ингредиентам — говядине, томатному соусу и фасоли — добавляем тыкву. Это сделает рагу более питательным и придаст вкусу дополнительную глубину и яркую гастрономическую особенность.

Что нам надо: 2 большие луковицы, очищенные и нарезанные кусочками; масло для жарки; 900 г говяжьего фарша; 1 кг очищенной тыквы кусочками (ломтик примерно 1,5 кг); 2 банки сладкого томатного соуса Spilva; 2 банки фасоли Spilva по-мексикански; 1 чайная ложка молотой корицы Spilva; 1 пакетик дробленого чеснока Spilva; 1-2 стакана воды; соль по вкусу; для подачи — отварной рис и зелень.

Как готовить. В разогретом масле в большой кастрюле обжарить лук до прозрачности. На сковороде в разогретом масле обжарить мясо вместе с корицей и дробленым чесноком, разбивая крупные куски деревянной лопаткой. Добавить щепотку соли. Содержимое сковороды переложить в кастрюлю.Добавить в кастрюлю кусочки тыквы, томатный соус, фасоль и один стакан воды. Перемешать. При необходимости добавить еще воды (консистенция должна быть как у очень густого супа или рагу средней жидкости — часть воды выпарится в процессе тушения). Посолить по вкусу.Тушить, периодически помешивая, 20-30 минут, пока кусочки тыквы не станут мягкими, но не разварятся. Добавить фасоль, перемешать и снова прогреть все вместе. Подавать с отварным рисом и зеленью.

Важно!

Приятного аппетита. Все продукты есть во многих торговых сетях на территории Латвии.

Дегустировала

Людмила ВЕВЕРЕ