Нацблок предлагает ввести 30% налог на товары из России (1)

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 13:53

Важно 1 комментариев

LETA

Оппозиционная партия «Национальное объединение» (NA) предложила ввести в Латвии 30-процентный налог на товары из стран высокого риска, в первую очередь из России. Инициатива предусматривает введение так называемого «налога экономической безопасности», который должен сократить зависимость латвийской экономики от России и обеспечить дополнительные средства для укрепления государственной безопасности.

Повышенная налоговая ставка планируется для широкого круга товаров, включая продовольственное сырье, минеральные продукты, корма для животных, изделия из металла, химическую и текстильную продукцию. По мнению NA, несмотря на войну России против Украины, российские товары по-прежнему попадают в Латвию напрямую или через посредников, что косвенно поддерживает экономику страны-агрессора.

В партии считают такую ситуацию неприемлемой как с точки зрения безопасности, так и с моральной стороны. В NA подчеркивают, что новый налог также поможет создать более честные условия конкуренции для латвийских предпринимателей, отказавшихся от сотрудничества с Россией.

