Повышенная налоговая ставка планируется для широкого круга товаров, включая продовольственное сырье, минеральные продукты, корма для животных, изделия из металла, химическую и текстильную продукцию. По мнению NA, несмотря на войну России против Украины, российские товары по-прежнему попадают в Латвию напрямую или через посредников, что косвенно поддерживает экономику страны-агрессора.

В партии считают такую ситуацию неприемлемой как с точки зрения безопасности, так и с моральной стороны. В NA подчеркивают, что новый налог также поможет создать более честные условия конкуренции для латвийских предпринимателей, отказавшихся от сотрудничества с Россией.