Нафталан: оздоровительный отдых Реклама Редакция PRESS 27 февраля, 2026 14:18 Реклама

Знаменитый бальнеологический курорт Нафталан, расположенный в северных предгорьях Малого Кавказа на высоте 400 метров над уровнем моря, – это природное место силы!

Нафталан - один из самых удивительных курортов мира, где процесс оздоровления опирается на уникальные свойства уникальной нафталанской нефти. Ее добывают из буровых скважин, расположенных на берегу реки с одноименным названием. По виду она ничем не отличается от обычной нефти, но на самом деле обладает анестезирующим, противовоспалительным, антисептическим, антигистаминным и сосудорасширяющим свойствами.

Нафталанская нефть - это «незрелый» продукт углеводорода, который невозможно переработать в бензин или мазут. В ее состав входят редкие смолистые вещества, эфирные масла, минеральные компоненты, которых нет в других видах нефти. Именно они дают лечебный эффект. Эта нефть проникает в кожу, улучшает микроциркуляцию, снимает воспаление, стимулирует регенерацию.

Процедуры с нафталанской нефтью показаны для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, периферических сосудов и кожи (в том числе для больных псориазом).

Одна из легенд рассказывает про караван верблюдов, который шел по Великому шелковому пути мимо темного и мутного озера. Караванбаши принял непростое решение оставить умирать заболевшего верблюда, чтобы не задерживать весь караван. А на обратном пути нашел своего верблюда совершенно здоровым, без малейших следов болезни. С тех пор караван разносил по миру славу о чудесном темном озере в горах и свойствах маслянистой жидкости.

История курорта Нафталан берет свое начало в 1873 году, когда нафталанская нефть добывалась ручным способом из неглубоких скважин. "Густая кровь земли"- так ее называют.

Курорт расположен в 50 км от древнего города Гянджа (который одно время был Кировабадом), второго по величине города в Азербайджане, в экологически чистом районе - на территории соснового парка, на берегу искусственного озера. В тенистых аллеях парка создана прекрасная комфортная обстановка для отдыха и лечения.

В санаториях Нафталана применяются новейшие методы лечения обессмоленным нафталаном, нафталановыми фракциями и углеводородами в комплексе с тепловым и ультрафиолетовым облучением. В здравницах работают современные кабинеты функциональной диагностики, клинико-диагностическая и биохимическая лаборатории.

Под крылом турфирмы

Мы пообщались с латвийским туроператором Mari, специалисты которого организуют индивидуальные и групповые туры в Нафталан. Посмотрели программу и решили вам рассказать, что, помимо пребывания на курорте, вы познакомитесь с Баку (ночным в том числе), что само по себе дарит море ярких впечатлений.

Во время пребывания в Нафталане в рамках тура от Mari вам покажут местные красоты, в том числе парк Низами - уголок средиземноморской флоры и фауны с искусственным озером. Предложат прогуляться по старинному мосту XVII века, построенному из красного кирпича. Эта переправа соединяет два берега реки Храми, по которой проходит граница между Грузией и Азербайджаном.

Впечатляет Музей костылей, где каждый такой экспонат несет свою историю со счастливым концом - избавлением его владельца от какого-то недуга!

В программе – экскурсия в исторический город Шеки, где вас пригласят в знаменитый Дворец шекинских ханов – строение с разноцветными витражами.

Кстати, в этом городке можно приобрести шелковые платки, сувениры местных мастеров, шекинскую халву и много другое.

Экскурсия в Габалу покажет вам и старину, и шикарные пейзажи окружающей природы. А если получится выбраться в Гянджу (в часе езды от любого санатория), обязательно посетите Мавзолей Низами Гянджеви и Бутылочный дом с мозаичным фасадом.

По секрету скажем, что во время отдыха в санатории Нафталана после консультации с врачом вы сможете посещать нафталановые ванны, разные парафиновые процедуры, физиотерапию, тренажерный зал и сауну. А кроме того, сделать электрокардиограмму (ЭКГ) и УЗИ брюшной полости (это все входит в пакет отдыха). Подробнее на сайте: www.mari.lv/ru