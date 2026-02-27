Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 27. Февраля Завтра: Andra, Liva, Livija
Доступность

Нафталан: оздоровительный отдых

Реклама Редакция PRESS 27 февраля, 2026 14:18

Реклама

Знаменитый бальнеологический курорт Нафталан, расположенный в северных предгорьях Малого Кавказа на высоте 400 метров над уровнем моря, – это природное место силы!

Нафталан - один из самых удивительных курортов мира, где процесс оздоровления опирается на уникальные свойства уникальной нафталанской нефти. Ее добывают из буровых скважин, расположенных на берегу реки с одноименным названием. По виду она ничем не отличается от обычной нефти, но на самом деле обладает анестезирующим, противовоспалительным, антисептическим, антигистаминным и сосудорасширяющим свойствами.

Нафталанская нефть - это «незрелый» продукт углеводорода, который невозможно переработать в бензин или мазут. В ее состав входят редкие смолистые вещества, эфирные масла, минеральные компоненты, которых нет в других видах нефти. Именно они дают лечебный эффект. Эта нефть проникает в кожу, улучшает микроциркуляцию, снимает воспаление, стимулирует регенерацию.

Процедуры с нафталанской нефтью показаны для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, периферических сосудов и кожи (в том числе для больных псориазом).

Одна из легенд рассказывает про караван верблюдов, который шел по Великому шелковому пути мимо темного и мутного озера. Караванбаши принял непростое решение оставить умирать заболевшего верблюда, чтобы не задерживать весь караван. А на обратном пути нашел своего верблюда совершенно здоровым, без малейших следов болезни. С тех пор караван разносил по миру славу о чудесном темном озере в горах и свойствах маслянистой жидкости.

История курорта Нафталан берет свое начало в 1873 году, когда нафталанская нефть добывалась ручным способом из неглубоких скважин. "Густая кровь земли"- так ее называют.

Курорт расположен в 50 км от древнего города Гянджа (который одно время был Кировабадом), второго по величине города в Азербайджане, в экологически чистом районе - на территории соснового парка, на берегу искусственного озера. В тенистых аллеях парка создана прекрасная комфортная обстановка для отдыха и лечения. 

В санаториях Нафталана применяются новейшие методы лечения обессмоленным нафталаном, нафталановыми фракциями и углеводородами в комплексе с тепловым и ультрафиолетовым облучением. В здравницах работают современные кабинеты функциональной диагностики, клинико-диагностическая и биохимическая лаборатории.

Под крылом турфирмы

Мы пообщались с латвийским туроператором Mari, специалисты которого организуют индивидуальные и групповые туры в Нафталан. Посмотрели программу и решили вам рассказать, что, помимо пребывания на курорте, вы познакомитесь с Баку (ночным в том числе), что само по себе дарит море ярких впечатлений.

Во время пребывания в Нафталане в рамках тура от Mari вам покажут местные красоты, в том числе парк Низами - уголок средиземноморской флоры и фауны с искусственным озером. Предложат прогуляться по старинному мосту XVII века, построенному из красного кирпича. Эта переправа соединяет два берега реки Храми, по которой проходит граница между Грузией и Азербайджаном.

Впечатляет Музей костылей, где каждый такой экспонат несет свою историю со счастливым концом - избавлением его владельца от какого-то недуга!

В программе – экскурсия в исторический город Шеки, где вас пригласят в знаменитый Дворец шекинских ханов – строение с разноцветными витражами.
Кстати, в этом городке можно приобрести шелковые платки, сувениры местных мастеров, шекинскую халву и много другое. 

Экскурсия в Габалу покажет вам и старину, и шикарные пейзажи окружающей природы. А если получится выбраться в Гянджу (в часе езды от любого санатория), обязательно посетите Мавзолей Низами Гянджеви и Бутылочный дом с мозаичным фасадом.

По секрету скажем, что во время отдыха в санатории Нафталана после консультации с врачом вы сможете посещать нафталановые ванны, разные парафиновые процедуры, физиотерапию, тренажерный зал и сауну. А кроме того, сделать  электрокардиограмму (ЭКГ) и УЗИ брюшной полости (это все входит в пакет отдыха). Подробнее на сайте: www.mari.lv/ru

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Экономика Латвии обещает вырасти на 2,3%. Но это не точно…

Новости Латвии 16:42

Новости Латвии комментариев

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

Читать
Загрузка

18 лет — не срок: семья убитого Любки подала апелляцию на приговор суда

Важно 16:32

Важно комментариев

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Читать

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Важно 16:31

Важно комментариев

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Читать

Елгава готовится к паводкам: спасают мусорники и скамейки

Важно 16:21

Важно комментариев

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

Читать

Самый неуловимый цвет в мире стоит миллиарды — и его всё ещё не нашли

Наука 16:04

Наука комментариев

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Читать

Родители протестуют против закрытия школ в регионах. Но в классе всего 8 детей…

Новости Латвии 15:57

Новости Латвии комментариев

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

Читать

Сезон «золотых ям» открыт! Что делать водителю и когда нужна фиксация полиции?

Важно 15:48

Важно комментариев

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

Читать