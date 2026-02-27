Три — это мало! Ринкевич требует 5% ВВП на оборону

Сейчас закон обязывает Кабинет министров предусматривать с 2027 года финансирование обороны на уровне не менее 3 процентов ВВП. Однако в письме президента подчёркивается, что «такая установленная законом цель финансирования государственной обороны больше не является актуальной и соответствующей».

Как сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис, Ринкевич указывает на резкое и необратимое изменение международной обстановки после 24 февраля 2022 года. По его оценке, угроза со стороны России сохранится и после завершения или заморозки войны в Украине - Москва продолжит наращивать военные возможности и создавать серьёзные риски для Европы и НАТО.

«Такая установленная законом цель финансирования государственной обороны больше не является актуальной и соответствующей», - говорится в письме президента. Президент считает, что выполнение обязательств перед НАТО, укрепление возможностей Национальных вооружённых сил, обеспечение поддержки союзников как принимающей страны и развитие военной индустрии невозможны без целенаправленного роста расходов.

В письме также подчёркивается необходимость выполнить обязательство, принятое 25 июня 2025 года на встрече лидеров стран НАТО в Гааге, - инвестировать в оборону 5 процентов ВВП ежегодно до 2035 года.

Ранее президент обсудил инициативу с министром обороны Андрисом Спрудсом из «Прогрессивных». Стороны сошлись во мнении, что поправки в закон необходимо внести уже сейчас, чтобы обеспечить прогнозируемый рост оборонного бюджета с 2027 года.