Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 27. Февраля Завтра: Andra, Liva, Livija
Доступность

Три — это мало! Ринкевич требует 5% ВВП на оборону

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 15:14

Важно 0 комментариев

Президент Латвии Ринкевич направил в Президиум Сейма инициативу закрепить в Законе о финансировании государственной обороны норму: с 2027 года на оборону выделять не менее 5 процентов от прогнозируемого объёма ВВП. Об этом сообщило агентство LETA.

Сейчас закон обязывает Кабинет министров предусматривать с 2027 года финансирование обороны на уровне не менее 3 процентов ВВП. Однако в письме президента подчёркивается, что «такая установленная законом цель финансирования государственной обороны больше не является актуальной и соответствующей».

Как сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис, Ринкевич указывает на резкое и необратимое изменение международной обстановки после 24 февраля 2022 года. По его оценке, угроза со стороны России сохранится и после завершения или заморозки войны в Украине - Москва продолжит наращивать военные возможности и создавать серьёзные риски для Европы и НАТО.

«Такая установленная законом цель финансирования государственной обороны больше не является актуальной и соответствующей», - говорится в письме президента. Президент считает, что выполнение обязательств перед НАТО, укрепление возможностей Национальных вооружённых сил, обеспечение поддержки союзников как принимающей страны и развитие военной индустрии невозможны без целенаправленного роста расходов.

В письме также подчёркивается необходимость выполнить обязательство, принятое 25 июня 2025 года на встрече лидеров стран НАТО в Гааге, - инвестировать в оборону 5 процентов ВВП ежегодно до 2035 года.

Ранее президент обсудил инициативу с министром обороны Андрисом Спрудсом из «Прогрессивных». Стороны сошлись во мнении, что поправки в закон необходимо внести уже сейчас, чтобы обеспечить прогнозируемый рост оборонного бюджета с 2027 года.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Больше не будут пугать шарами: под Резекне поймали тех самых контрабандистов
Важно

Больше не будут пугать шарами: под Резекне поймали тех самых контрабандистов

800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах
Важно

800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота
Важно

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Экономика Латвии обещает вырасти на 2,3%. Но это не точно…

Новости Латвии 16:42

Новости Латвии 0 комментариев

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

Читать
Загрузка

18 лет — не срок: семья убитого Любки подала апелляцию на приговор суда

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Читать

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Важно 16:31

Важно 0 комментариев

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Читать

Елгава готовится к паводкам: спасают мусорники и скамейки

Важно 16:21

Важно 0 комментариев

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

Читать

Самый неуловимый цвет в мире стоит миллиарды — и его всё ещё не нашли

Наука 16:04

Наука 0 комментариев

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Читать

Родители протестуют против закрытия школ в регионах. Но в классе всего 8 детей…

Новости Латвии 15:57

Новости Латвии 0 комментариев

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

Читать

Сезон «золотых ям» открыт! Что делать водителю и когда нужна фиксация полиции?

Важно 15:48

Важно 0 комментариев

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

Читать