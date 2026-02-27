Елгава готовится к паводкам: спасают мусорники и скамейки

После снежной зимы ожидается резкое потепление, что может привести к интенсивному таянию снега, палам и наводнениям. В самоуправлении сообщили, что оценили возможный подъём уровня воды в Лиелупе и Дриксе и начали подготовительные работы заранее.

На променаде Дриксы демонтированы урны, на правом берегу Лиелупе с пляжа убраны скамейки, кабинки для переодевания и сетка с игровой конструкции. Эти меры направлены на защиту имущества и снижение возможного ущерба в случае разлива рек.

Дополнительно проверяются берега Свeте. Убираются упавшие деревья и кустарники, которые могут затруднить сход льда и увеличить риск подтопления.

Самоуправление продолжает мониторинг ситуации и готово при необходимости принять дополнительные меры безопасности.

Ранее государственный секретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревская предупредила, что завершение зимы в этом году создаёт условия для того, чтобы палы переросли в наводнения и продолжались дольше обычного - примерно с 5 марта до середины апреля.

«По текущим прогнозам период палов и наводнений может быть более продолжительным - примерно с 5 марта до середины апреля. Обычно палы начинались немного раньше и были короче», - сказала Лига Куревская.

По её словам, наиболее рискованными остаются бассейны Лиелупе, Даугавы и Гауи в районе Валмиеры и Царникавы, озёра Разнас и Лубанас в Латгалии, а также Лиепайское озеро в Курземе. Сначала палы ожидаются в Курземе и бассейне Венты, затем в бассейне Лиелупе, далее в бассейне Гауи и в завершение - в бассейне Даугавы.