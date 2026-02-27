Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 27. Февраля Завтра: Andra, Liva, Livija
Доступность

Елгава готовится к паводкам: спасают мусорники и скамейки

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 16:21

Важно 0 комментариев

Facebook

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

После снежной зимы ожидается резкое потепление, что может привести к интенсивному таянию снега, палам и наводнениям. В самоуправлении сообщили, что оценили возможный подъём уровня воды в Лиелупе и Дриксе и начали подготовительные работы заранее.

На променаде Дриксы демонтированы урны, на правом берегу Лиелупе с пляжа убраны скамейки, кабинки для переодевания и сетка с игровой конструкции. Эти меры направлены на защиту имущества и снижение возможного ущерба в случае разлива рек.

Дополнительно проверяются берега Свeте. Убираются упавшие деревья и кустарники, которые могут затруднить сход льда и увеличить риск подтопления.

Самоуправление продолжает мониторинг ситуации и готово при необходимости принять дополнительные меры безопасности.

Ранее государственный секретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревская предупредила, что завершение зимы в этом году создаёт условия для того, чтобы палы переросли в наводнения и продолжались дольше обычного - примерно с 5 марта до середины апреля.

«По текущим прогнозам период палов и наводнений может быть более продолжительным - примерно с 5 марта до середины апреля. Обычно палы начинались немного раньше и были короче», - сказала Лига Куревская.
По её словам, наиболее рискованными остаются бассейны Лиелупе, Даугавы и Гауи в районе Валмиеры и Царникавы, озёра Разнас и Лубанас в Латгалии, а также Лиепайское озеро в Курземе. Сначала палы ожидаются в Курземе и бассейне Венты, затем в бассейне Лиелупе, далее в бассейне Гауи и в завершение - в бассейне Даугавы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Больше не будут пугать шарами: под Резекне поймали тех самых контрабандистов
Важно

Больше не будут пугать шарами: под Резекне поймали тех самых контрабандистов

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота
Важно

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота (2)

Полиция берёт «мулов» с поличным в аптеке. Фармацевт помог полиции провести операцию под прикрытием (ВИДЕО)
Важно

Полиция берёт «мулов» с поличным в аптеке. Фармацевт помог полиции провести операцию под прикрытием (ВИДЕО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Экономика Латвии обещает вырасти на 2,3%. Но это не точно…

Новости Латвии 16:42

Новости Латвии 0 комментариев

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

Читать
Загрузка

18 лет — не срок: семья убитого Любки подала апелляцию на приговор суда

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Читать

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Важно 16:31

Важно 0 комментариев

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Читать

Самый неуловимый цвет в мире стоит миллиарды — и его всё ещё не нашли

Наука 16:04

Наука 0 комментариев

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Читать

Родители протестуют против закрытия школ в регионах. Но в классе всего 8 детей…

Новости Латвии 15:57

Новости Латвии 0 комментариев

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

Читать

Сезон «золотых ям» открыт! Что делать водителю и когда нужна фиксация полиции?

Важно 15:48

Важно 0 комментариев

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

Читать