Экономика Латвии обещает вырасти на 2,3%. Но это не точно…

Экономист Банка Латвии Дайна Паула отмечает, что во второй половине года рост поддержали оживление кредитования и снижение напряжённости в мировой торговле. В четвёртом квартале ВВП увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Существенный вклад внесли торговля, финансовые услуги и обрабатывающая промышленность. Инвестиции после резкого роста в первой половине года оставались значительными, запускались новые проекты в энергетике и промышленности, в том числе в сфере обороны.

«В начале этого года инфляция снижается, позволяя потребителям принимать более взвешенные решения относительно расходов и инвестиций», - отметила экономист Банка Латвии Дайна Паула.

Главный экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис подчёркивает, что улучшение во второй половине года было связано со снижением неопределённости, возвращением готовности к риску и более позитивными ожиданиями на рынке труда. Прогноз банка по росту экономики составляет 2,3%, при общем диапазоне оценок 2-2,8%. Потенциал выше, однако многое зависит от внешней среды и развития войны в Украине.

Главный экономист банка Swedbank Лива Зоргенфрея обращает внимание на слабость экспорта. В целом за год экспорт услуг вырос на 1%, тогда как экспорт товаров немного сократился. В четвёртом квартале оборот с США снизился почти на 27% на фоне тарифной политики. При этом внутренний спрос усиливается: инвестиции выросли на 9,8%, государственные расходы - на 3,3%, расходы домохозяйств - на 0,8%, а в четвёртом квартале потребление было уже на 2,2% выше, чем годом ранее.

Главный экономист банка Luminor Петерис Страутиньш считает, что 2,1% - недостаточный, но лучший результат за последние годы. Он отмечает устойчивый квартальный рост на 0,6-0,8% и допускает ускорение свыше 3% в 2026 году при благоприятных условиях.

Экономисты сходятся во мнении: предпосылки для ускорения есть, однако внешние риски и геополитическая неопределённость могут сдержать реализацию этого потенциала.