Полиция берёт «мулов» с поличным в аптеке. Фармацевт помог полиции провести операцию под прикрытием (ВИДЕО)

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 15:26

Важно 0 комментариев

В феврале Государственная полиция задержала уже 10 «денежных мулов» - курьеров, работавших на телефонных мошенников. Об одном из эпизодов правоохранители сообщили после операции в рижском микрорайоне Югла.

25 февраля в полицию обратилась женщина: её муж в тот момент разговаривал с мошенниками. Сначала злоумышленники представились сотрудниками банка, затем - службы безопасности и потребовали передать кредитную карту «по соображениям безопасности». По согласованию с полицейскими мужчина назначил встречу с присланным курьером у аптеки.

Один из сотрудников полиции одолжил у аптекаря фармацевтический халат и под видом работника аптеки наблюдал за местом встречи. Когда «денежный мул» получил кредитную карту, его задержали на месте. Второй участник схемы попытался скрыться на автомобиле, но экипаж перекрыл дорогу и остановил беглеца.

Оба задержанных - граждане Латвии 1995 и 1994 годов рождения. Один из них ранее уже попадал в поле зрения полиции за незаконное хранение газового оружия и мошенничество.

 

В других эпизодах февраля задержания прошли в Юрмале и Пардгаураве. В одном из случаев пострадавшие не менее 13 раз передавали наличные. Общая сумма, полученная организованной группой через «денежных мулов», составила не менее 24 000 евро.

18 февраля задержан и гражданин иностранного государства 1998 года рождения. Ему избрана мера пресечения - арест. Управление по борьбе с киберпреступностью в этом месяце задержало ещё пять «денежных мулов», ещё двоих - сотрудники Латгальского региона.

По всем фактам возбуждены уголовные процессы по статьям о мошенничестве, легализации преступных доходов и незаконных действиях с финансовыми инструментами. Чаще всего «мулов» ищут через социальные сети, особенно через «Telegram». Полиция предупреждает: за такую деятельность предусмотрено лишение свободы на многие годы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
