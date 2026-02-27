Больше не будут пугать шарами: под Резекне поймали тех самых контрабандистов

20 февраля сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Бюро криминальной полиции Латгальского регионального отделения Госполиции в лесном массиве поселка Малтам под Резекне, используя полученную оперативную информацию о поступающих метеорологических зондах и проводя оперативные мероприятия, задержали восемь членов организованной преступной группы. Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых граждан Литвы, родившихся в 1993, 1995, 2000, 1992, 1999 и 2003 годах. На месте происшествия также были задержаны двое граждан Латвии — 1992 и 1981 годов рождения.

Из шести задержанных литовцев трое — 1993, 1995 и 2000 годов рождения — были взяты под стражу в качестве меры предосторожности.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия 120 000 нелегальных сигарет с белорусскими акцизными марками и мобильные телефоны. Расследование по возбужденному уголовному делу продолжается.

Государственная прокуратура возбудила уголовное дело по третьей части статьи 190 Уголовного кодекса, а именно за контрабанду, если она совершена организованной группой, или за контрабанду, если она совершена в крупном масштабе. Такое уголовное преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без нее, с условным надзором или без него на срок до трех лет, с лишением права заниматься определенным или всеми видами коммерческой деятельности, заниматься определенной профессией или занимать определенную должность на срок до пяти лет.