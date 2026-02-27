Таблетка долголетия или отказ от еды? Учёные предупреждают — это лотерея!

Речь идёт о двух разных вмешательствах — рапамицине и ограничении питания. Их часто упоминают вместе, потому что оба воздействуют на один и тот же биологический механизм, связанный со старением. Но это не обязательная комбинация и не единая терапия.

Менее года назад исследования связывали эти методы с устойчивым увеличением продолжительности жизни. Однако повторный анализ показал: эффект сильно различается у разных особей.

По словам исследователя Талии Фултон из Университета Сиднея, вмешательство может «немного увеличить продолжительность жизни» — а может «значительно увеличить». Разброс — большой.

Это означает, что один человек может получить заметный эффект, а другой — практически никакого.

Рапамицин изначально применялся как иммунодепрессант. Позже учёные заметили его влияние на клеточные процессы старения. Ограничение питания, в свою очередь, запускает внутренние механизмы клеточного обновления.

Но усреднённые данные не равны индивидуальному прогнозу.

Таблетка или диета.

Один и тот же путь старения.

Разный результат.

Продление жизни — это не кнопка.

Скорее — билет без гарантированного выигрыша.