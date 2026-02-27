Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Низкий тариф» на электроэнергию может вас разорить! На что обратить внимание в договоре?

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 15:38

Важно 0 комментариев

Смена продавца электроэнергии может показаться простой, однако непродуманный выбор способен привести к неприятным сюрпризам в счетах. Перед заключением договора важно понимать, как формируется цена электроэнергии, какие риски связаны с конкретным предложением и соответствует ли оно привычкам потребления домохозяйства. Центр защиты прав потребителей PTAC разъяснил, на что следует обратить внимание, чтобы выбор был финансово обоснованным.

На рынке доминируют три основные модели:

1. Договор с фиксированной ценой

Потребитель платит неизменную цену за кВт·ч в течение определённого периода, обычно 12 или 24 месяца.
Плюсы - защита от колебаний биржевых цен и возможность планировать семейный бюджет.
Минусы - при снижении биржевых цен потребитель продолжает платить более высокий фиксированный тариф.
Важно учитывать возможные штрафы за досрочное расторжение. Некоторые продавцы предлагают частично фиксированные планы с пересмотром цены раз в полгода.

2. Динамичный договор по биржевой цене

Стоимость меняется каждый час в соответствии с котировками Nord Pool.
Плюсы - возможность платить значительно меньше, если основное потребление переносится на ночные часы или выходные.
Минусы - риск более высоких счетов в часы пикового спроса, например по утрам в рабочие дни.
Подходит домохозяйствам с «умными» устройствами и потреблением свыше 200 кВт·ч в месяц.

3. Универсальная услуга

Как правило, это самое дорогое предложение на рынке. Цена фиксируется на 12 месяцев, не пересматривается, а штрафы за досрочное расторжение отсутствуют.

Отдельное внимание следует уделить способу расчётов. Возможен счёт по фактическому потреблению, когда оплачивается объём за предыдущий месяц, либо усреднённый платёж, при котором годовое потребление прогнозируется и делится на равные части. При изменении реального потребления параметры необходимо корректировать, иначе в конце года возможна крупная доплата.

Перед подписанием договора рекомендуется сравнить предложения на независимых порталах, например www.energija24.lv и www.elektroenergija.lv. Также стоит проверить тариф оператора распределительной сети Sadales tīkls. В ряде случаев снизить счёт позволяет не смена продавца, а пересмотр мощности подключения. Информация доступна на сайте sadalestikls.lv.

Домохозяйствам многодетных семей, лиц с инвалидностью и малообеспеченным предусмотрена государственная поддержка. Важно убедиться, что выбранный продавец участвует в системе данных защищённого пользователя ALDIS.

PTAC подчёркивает: обращать внимание нужно не только на цену за 1 кВт·ч, но и на размер ежемесячной абонентской платы. Низкий тариф за киловатт-час при высокой фиксированной плате может оказаться невыгодным при небольшом объёме потребления.

Главные новости

Полиция берёт «мулов» с поличным в аптеке. Фармацевт помог полиции провести операцию под прикрытием (ВИДЕО)
Важно

Полиция берёт «мулов» с поличным в аптеке. Фармацевт помог полиции провести операцию под прикрытием (ВИДЕО)

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть
Важно

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах
Важно

800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах

Экономика Латвии обещает вырасти на 2,3%. Но это не точно…

Новости Латвии 16:42

Новости Латвии 0 комментариев

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

Читать
18 лет — не срок: семья убитого Любки подала апелляцию на приговор суда

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Читать

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Важно 16:31

Важно 0 комментариев

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Читать

Елгава готовится к паводкам: спасают мусорники и скамейки

Важно 16:21

Важно 0 комментариев

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

Читать

Самый неуловимый цвет в мире стоит миллиарды — и его всё ещё не нашли

Наука 16:04

Наука 0 комментариев

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Читать

Родители протестуют против закрытия школ в регионах. Но в классе всего 8 детей…

Новости Латвии 15:57

Новости Латвии 0 комментариев

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

Читать

Сезон «золотых ям» открыт! Что делать водителю и когда нужна фиксация полиции?

Важно 15:48

Важно 0 комментариев

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

Читать