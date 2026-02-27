«Низкий тариф» на электроэнергию может вас разорить! На что обратить внимание в договоре?

На рынке доминируют три основные модели:

1. Договор с фиксированной ценой

Потребитель платит неизменную цену за кВт·ч в течение определённого периода, обычно 12 или 24 месяца.

Плюсы - защита от колебаний биржевых цен и возможность планировать семейный бюджет.

Минусы - при снижении биржевых цен потребитель продолжает платить более высокий фиксированный тариф.

Важно учитывать возможные штрафы за досрочное расторжение. Некоторые продавцы предлагают частично фиксированные планы с пересмотром цены раз в полгода.

2. Динамичный договор по биржевой цене

Стоимость меняется каждый час в соответствии с котировками Nord Pool.

Плюсы - возможность платить значительно меньше, если основное потребление переносится на ночные часы или выходные.

Минусы - риск более высоких счетов в часы пикового спроса, например по утрам в рабочие дни.

Подходит домохозяйствам с «умными» устройствами и потреблением свыше 200 кВт·ч в месяц.

3. Универсальная услуга

Как правило, это самое дорогое предложение на рынке. Цена фиксируется на 12 месяцев, не пересматривается, а штрафы за досрочное расторжение отсутствуют.

Отдельное внимание следует уделить способу расчётов. Возможен счёт по фактическому потреблению, когда оплачивается объём за предыдущий месяц, либо усреднённый платёж, при котором годовое потребление прогнозируется и делится на равные части. При изменении реального потребления параметры необходимо корректировать, иначе в конце года возможна крупная доплата.

Перед подписанием договора рекомендуется сравнить предложения на независимых порталах, например www.energija24.lv и www.elektroenergija.lv. Также стоит проверить тариф оператора распределительной сети Sadales tīkls. В ряде случаев снизить счёт позволяет не смена продавца, а пересмотр мощности подключения. Информация доступна на сайте sadalestikls.lv.

Домохозяйствам многодетных семей, лиц с инвалидностью и малообеспеченным предусмотрена государственная поддержка. Важно убедиться, что выбранный продавец участвует в системе данных защищённого пользователя ALDIS.

PTAC подчёркивает: обращать внимание нужно не только на цену за 1 кВт·ч, но и на размер ежемесячной абонентской платы. Низкий тариф за киловатт-час при высокой фиксированной плате может оказаться невыгодным при небольшом объёме потребления.