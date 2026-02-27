Родители протестуют против закрытия школ в регионах. Но в классе всего 8 детей…

В Балдоне жители, родители и выпускники ещё до заседания думы Кекавского края собрались на акцию протеста. Их требование - сохранить Балдонскую начальную школу. По словам родителей, школа, несмотря на меньшее число учеников, полностью соответствует критериям Министерства образования.

Балдонская средняя школа, к которой решено присоединить начальную, ранее выражала обеспокоенность нехваткой помещений. Один из протестующих отметил: «Директор большой школы сказала, что они сейчас не способны принять такой объём детей».

Власти Кекавского края объясняют реформу демографией. Председатель думы Виктория Байре заявила: «Нам всем хочется думать, что мы - исключение, Кекавский край, но это не так. В Латвии в целом снижается число детей».

Несмотря на возражения, депутаты приняли решение с нового учебного года присоединить начальную школу к средней. По мнению думы, это обеспечит детям более широкую инфраструктуру, включая спортивные и STEM-помещения, а также полноценную команду поддержки.

Выпускник школы Арнолд возразил: «То, что STEM недостаточен, не соответствует действительности. Мы из восьми детей в классе четверо поступили в гимназию. Это половина класса».

Похожий протест прошёл и в Лимбажском крае. Там первоначально планировалось объединить музыкальную и художественную школы в одну. Однако после акции самоуправление изменило решение: вместо одной структуры будут созданы две - в Лимбажи и Салацгриве.