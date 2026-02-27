Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Родители протестуют против закрытия школ в регионах. Но в классе всего 8 детей…

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 15:57

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

В Балдоне жители, родители и выпускники ещё до заседания думы Кекавского края собрались на акцию протеста. Их требование - сохранить Балдонскую начальную школу. По словам родителей, школа, несмотря на меньшее число учеников, полностью соответствует критериям Министерства образования.

Балдонская средняя школа, к которой решено присоединить начальную, ранее выражала обеспокоенность нехваткой помещений. Один из протестующих отметил: «Директор большой школы сказала, что они сейчас не способны принять такой объём детей».

Власти Кекавского края объясняют реформу демографией. Председатель думы Виктория Байре заявила: «Нам всем хочется думать, что мы - исключение, Кекавский край, но это не так. В Латвии в целом снижается число детей».

Несмотря на возражения, депутаты приняли решение с нового учебного года присоединить начальную школу к средней. По мнению думы, это обеспечит детям более широкую инфраструктуру, включая спортивные и STEM-помещения, а также полноценную команду поддержки.

Выпускник школы Арнолд возразил: «То, что STEM недостаточен, не соответствует действительности. Мы из восьми детей в классе четверо поступили в гимназию. Это половина класса».

Похожий протест прошёл и в Лимбажском крае. Там первоначально планировалось объединить музыкальную и художественную школы в одну. Однако после акции самоуправление изменило решение: вместо одной структуры будут созданы две - в Лимбажи и Салацгриве.

Экономика Латвии обещает вырасти на 2,3%. Но это не точно…

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

18 лет — не срок: семья убитого Любки подала апелляцию на приговор суда

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Елгава готовится к паводкам: спасают мусорники и скамейки

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

Самый неуловимый цвет в мире стоит миллиарды — и его всё ещё не нашли

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Сезон «золотых ям» открыт! Что делать водителю и когда нужна фиксация полиции?

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

