Сезон «золотых ям» открыт! Что делать водителю и когда нужна фиксация полиции?

По данным ERGO, средний размер выплаты за повреждения автомобиля из-за ям за последние четыре года вырос на 28 процентов и в прошлом году достиг 881 евро. Самая крупная выплата в 2025 году составила почти 4000 евро - автомобиль получил серьёзные повреждения после попадания в яму.

Последствия могут быть разными: от пробитых шин и деформированных дисков до вмятин на пороге и повреждений рулевого механизма. Сильный удар способен нарушить геометрию колёс, что ухудшает управляемость и ускоряет износ шин. Нередки и аварии, когда водитель пытается резко объехать яму или затормозить и сталкивается с другим автомобилем.

Такие случаи происходят как в городах, так и на региональных дорогах. Особенно часто - в местах с интенсивным движением, где покрытие разрушается быстрее. В прошлом году 50 процентов заявлений по KASKO о повреждениях из-за ям поступили из Риги.

Важно учитывать, что OCTA не покрывает ущерб от наезда на яму. Компенсацию предусматривает страхование KASKO, которое при необходимости включает техническую помощь на дороге - замену колеса или эвакуацию автомобиля.

Если после удара автомобиль не может продолжать движение, вызов полиции не обязателен, однако инцидент необходимо зафиксировать. Если о происшествии не сообщено, правила страхования предусматривают лимит выплаты по KASKO от 3000 до 5000 евро в зависимости от возраста автомобиля.

Если повреждения незначительны и движение возможно, обращаться в полицию не требуется. Повреждённую шину после замены нужно сохранить для предъявления в автосервисе при оформлении компенсации.

Руководитель «Школы безопасного вождения» Янис Ванкc советует: если яму невозможно объехать, притормозите заранее и проезжайте её на равномерной скорости. Нельзя резко тормозить в самой яме - это усиливает удар. Также не следует въезжать в яму с вывернутым рулём. Проезжать её нужно с прямыми колёсами. Если есть возможность объезда, необходимо убедиться, что манёвр безопасен для других участников движения.