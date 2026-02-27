Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 27. Февраля Завтра: Andra, Liva, Livija
Доступность

Самый неуловимый цвет в мире стоит миллиарды — и его всё ещё не нашли

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 16:04

Наука 0 комментариев

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Химик Мас Субраманиан десятилетиями работал в материаловедении и, по его словам, в музеях скучал, пока жена любовалась картинами. Всё изменилось в 2008 году, когда в его лаборатории случайно появился новый насыщенный синий пигмент.

Открытие произошло во время работы над материалами для компьютеров. Экзотический оттенок оказался ярким, устойчивым к выцветанию и химически стабильным — редкое сочетание. Так родился знаменитый YInMn Blue, позже запатентованный и выведенный на рынок.

После этого Субраманиан буквально «заболел» цветом. Он начал разбирать, как именно атомная структура вещества формирует оттенок. Из его лаборатории вышли новые пигменты почти всех цветов.

Но один трофей до сих пор ускользает — «идеальный красный». Яркий, чистый, не тускнеющий со временем.

Красный — древнейший цвет в искусстве. 20 тысяч лет назад художники Ласко смешивали оксиды железа с животным жиром, создавая устойчивые, но приглушённые оттенки. Эти пигменты дожили до наших дней.

Проблема в другом: насыщенный, яркий, стойкий красный без токсичных компонентов и без выцветания — редкость.

Исторически лучшие краски находили случайно, а не проектировали. Сегодня химики пытаются расшифровать «атомный код цвета» и создавать оттенки осознанно.

На рынке пигментов вращаются миллиарды долларов. Строительные покрытия, автомобили, гаджеты, искусство — всё зависит от стабильных красителей.

Синий уже был найден случайно.
Красный пока скрывается.

Самый дорогой цвет — тот, которого ещё нет.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть
Важно

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота
Важно

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота (2)

Больше не будут пугать шарами: под Резекне поймали тех самых контрабандистов
Важно

Больше не будут пугать шарами: под Резекне поймали тех самых контрабандистов

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Экономика Латвии обещает вырасти на 2,3%. Но это не точно…

Новости Латвии 16:42

Новости Латвии 0 комментариев

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

Читать
Загрузка

18 лет — не срок: семья убитого Любки подала апелляцию на приговор суда

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Читать

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Важно 16:31

Важно 0 комментариев

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Читать

Елгава готовится к паводкам: спасают мусорники и скамейки

Важно 16:21

Важно 0 комментариев

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

Читать

Родители протестуют против закрытия школ в регионах. Но в классе всего 8 детей…

Новости Латвии 15:57

Новости Латвии 0 комментариев

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

Читать

Сезон «золотых ям» открыт! Что делать водителю и когда нужна фиксация полиции?

Важно 15:48

Важно 0 комментариев

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

Читать