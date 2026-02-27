Самый неуловимый цвет в мире стоит миллиарды — и его всё ещё не нашли

Химик Мас Субраманиан десятилетиями работал в материаловедении и, по его словам, в музеях скучал, пока жена любовалась картинами. Всё изменилось в 2008 году, когда в его лаборатории случайно появился новый насыщенный синий пигмент.

Открытие произошло во время работы над материалами для компьютеров. Экзотический оттенок оказался ярким, устойчивым к выцветанию и химически стабильным — редкое сочетание. Так родился знаменитый YInMn Blue, позже запатентованный и выведенный на рынок.

После этого Субраманиан буквально «заболел» цветом. Он начал разбирать, как именно атомная структура вещества формирует оттенок. Из его лаборатории вышли новые пигменты почти всех цветов.

Но один трофей до сих пор ускользает — «идеальный красный». Яркий, чистый, не тускнеющий со временем.

Красный — древнейший цвет в искусстве. 20 тысяч лет назад художники Ласко смешивали оксиды железа с животным жиром, создавая устойчивые, но приглушённые оттенки. Эти пигменты дожили до наших дней.

Проблема в другом: насыщенный, яркий, стойкий красный без токсичных компонентов и без выцветания — редкость.

Исторически лучшие краски находили случайно, а не проектировали. Сегодня химики пытаются расшифровать «атомный код цвета» и создавать оттенки осознанно.

На рынке пигментов вращаются миллиарды долларов. Строительные покрытия, автомобили, гаджеты, искусство — всё зависит от стабильных красителей.

Синий уже был найден случайно.

Красный пока скрывается.

Самый дорогой цвет — тот, которого ещё нет.