Мошенники по-министерски. Минфин предупредил о схеме «Резерв цифровых активов 2026»

В министерстве подчёркивают, что это не государственная инициатива. Цель схемы - выманить у жителей денежные средства, а также получить персональные и банковские данные.

Министерство призывает быть особенно осторожными и критически оценивать любую информацию, связанную с подобными предложениями. В ведомстве подчёркивают, что оно никогда не просит предоставлять персональные или банковские данные через социальные сети, электронную почту или другие неофициальные каналы связи.

Также не следует доверять обещаниям гарантированной или особенно быстрой прибыли. Нельзя вводить свои персональные или банковские данные по подозрительным ссылкам, особенно если создаётся искусственное ощущение срочности.

В министерстве напоминают, что официальные сайты государственных учреждений в Латвии обычно заканчиваются доменом «.gov.lv», поэтому перед вводом любых данных необходимо тщательно проверять адрес сайта.

О подозрительной информации или мошеннической активности можно сообщить на платформе «atkrapies.lv», чтобы помочь защитить других жителей от возможного обмана.