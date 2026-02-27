Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Издеваются и унижают: в Латвии появилась группа «санитаров интернета»?

27 февраля, 2026

securityintelligence.com

В латвийском интернет-пространстве разгорелся конфликт: популярную в соцсетях активистку и её сторонников обвиняют в унижении других людей — публичных насмешках, травле и даже публикации чужих интимных фото без согласия.

В редакцию «Без Табу» обратились Лита и Элине — активные пользовательницы соцсетей. Они пожаловались на известную в «TikTok» Викторию, или Виву, как её называют в интернете. По их словам, многие недовольны её поведением и они «представляют мнение многих».

Женщины утверждают, что Вива вместе со своими подписчиками во время прямых эфиров в «TikTok» высмеивает других активных пользователей, обсуждает их внешность и поведение, угрожает им. Самый жёсткий, по их словам, буллинг происходит в созданной Вивой группе в «Telegram» под названием «Sētnieku čats», где состоит около 1800 участников. За вступление в группу она берёт 3 евро.

По словам Литы и Элине, в группе публикуются фрагменты чужих прямых эфиров, личные материалы, а также интимные фото без согласия людей.

«Она перепубликовывает фотографии или видео из “TikTok” или из личных сообщений. Делает это, чтобы посмеяться, поиздеваться, испортить человеку репутацию и жизнь», — говорит Лита.

В группе, как утверждают женщины, размещаются и откровенные материалы, в том числе из частной переписки. Поскольку доступ к контенту платный, они называют это «торговлей порнографией» и уверены, что среди участников есть несовершеннолетние.

«Многие просили удалить материалы — фрагменты эфиров, личные данные, адреса, номера телефонов, — но она грубо отказывается, говоря, что это её группа. Там обсуждают зубы, волосы, ногти, матерей. Не дай Бог мать сделает что-то “не так” в эфире — её унизят. Публикуют номера телефонов, адреса, места работы», — рассказывают Лита и Элине.

В одном из эфиров Вива заявила: «Мне принадлежит “Sētnieku sēta”. Мы там издеваемся над людьми — над внешностью, недостатками, поведением».

Сама Виктория в разговоре с «Без Табу» сказала, что ранее и сама подвергалась травле. Свою деятельность она называет «очисткой латвийского интернета от мусора». По её словам, группа изначально создавалась для публикации доказательств оскорблений в её адрес, а затем стала «народной».

«Мне действительно жаль, если кто-то чувствует себя плохо, я знаю, как это. Но люди должны понимать, что такое интернет и ответственность», — сказала Виктория. Она утверждает, что публикации нередко помогали привлечь внимание служб к случаям возможной халатности по отношению к детям. «Больше всего меня злит, когда обижают детей!» — добавила она.

«Если человек готов развиваться, он примет критику и признает: да, это было ненормально», — считает Виктория.

При этом она признала, что участники группы иногда «перегибают палку», а контролировать весь контент сложно. Что касается публикации интимных фото, она заявила, что такие материалы «и так есть в интернете», но пообещала впредь запрещать их размещение, учитывая возможное введение уголовной ответственности за публикацию обнажённых фото без согласия человека.

В группе также замечена торговля запрещёнными электронными сигаретами. Лита и Элине сообщили, что обращения в Государственную полицию результата не дали — проверки прекращались. После жалоб Литы был повреждён её автомобиль, однако Вива свою причастность отрицает.

После вмешательства «Без Табу» полиция заявила, что выделит материалы по данной «Telegram»-группе для отдельной проверки, но подробностей не раскрыла.

«Информацию о конкретных лицах мы предоставить не можем, однако по указанной “Telegram”-группе будет начата отдельная проверка», — сообщили в Государственной полиции.

Руководитель Латвийского центра безопасного интернета Майя Катковска скептически оценивает деятельность самопровозглашённых «санитаров интернета», считая, что подобные действия лишь увеличивают объём интернет-травли.

