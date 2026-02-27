Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Британские и французские ракеты с ЯО не пробьют «купол» над Москвой: Европа без сил сдерживания?

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 12:14

Мир 0 комментариев

"Европа стоит на пороге стратегического перелома — и времени на раздумья почти не осталось. Если она хочет сохранить реальное сдерживание, а не его иллюзию, ей придется срочно и без оглядки на цену разворачивать гиперзвуковые технологии. Иначе ядерный щит Лондона и Парижа рискует превратиться в политический символ без военной гарантии.

Таков главный вывод доклада Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) — одного из ведущих аналитических центров в сфере обороны и безопасности.

По оценке RUSI, эшелонированная российская система ПРО и ПКО, включая комплекс A-235 «Нудоль» и зенитно-ракетные системы С-500 «Прометей», способна существенно снизить вероятность успешного удара по Москве британскими и французскими ракетами морского базирования. Если у потенциального противника возникают сомнения в эффективности ядерного ответа — само сдерживание начинает давать трещины. А значит, под вопросом оказывается вся архитектура безопасности, на которой десятилетиями держался европейский баланс.

Особенно тревожно это выглядит на фоне дискуссий в ЕС о создании собственного «ядерного зонтика». Поводом стали сомнения в надежности американских гарантий безопасности при новой администрации в Вашингтоне. В экспертных кругах все активнее обсуждается идея распространения французского — и, возможно, британского — ядерного прикрытия на другие страны Европы. Но если их ракеты не гарантируют прорыва современной российской ПРО, то и сам зонтик может оказаться дырявым.

Выход RUSI видит в ставке на гиперзвуковые маневрирующие боеголовки для баллистических ракет большой дальности. Их скорость и способность менять траекторию делают перехват значительно сложнее. Речь идет о модернизации стратегических ракет Trident и M51. По мнению аналитиков, в таком случае для достижения военных целей может оказаться достаточно даже неядерных боеголовок — сам факт гарантированного прорыва станет фактором сдерживания.

Концепция «мгновенного неядерного удара» радикально меняет правила игры. Цели, для уничтожения которых раньше требовалось ядерное оружие, могут быть поражены высокоточными гиперзвуковыми системами. Их дальность, скорость и разрушительная мощь вынудят Россию растягивать дорогостоящие средства защиты на гораздо более обширные территории, усложняя оборону и повышая цену безопасности.

Именно поэтому, подчеркивают авторы доклада, гиперзвуковые технологии необходимо внедрять активно — даже если они останутся крайне дорогими.

Для сравнения: США с 2018 года вложили более $12 млрд в разработку, испытания и развертывание гиперзвукового комплекса Dark Eagle. Стоимость первой батареи оценивается примерно в $2,7 млрд. Ее развертывание состоялось лишь в декабре — после серии задержек.

При этом Вашингтон пока отстает от Китая и России, которые уже имеют на вооружении гиперзвуковые системы. Москва применяет ракету Циркон и сообщала о боевом использовании баллистической гиперзвуковой ракеты «Орешник». В ночь на 26 февраля, по сообщениям украинских СМИ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, были использованы два «Циркона», которые, как утверждается, удалось сбить.

Европа тоже не намерена оставаться в стороне. Компания ArianeGroup ведет переговоры с Германией и Францией о разработке новой баллистической ракеты с гиперзвуковыми боеголовками дальностью от 1000 до 3000 километров.

«Речь идет о дальности не менее 1000 километров. Но можем увеличить и до 2000, и до 3000 километров», — заявил директор по оборонным программам компании Винсент Пери. Сегодня вопрос стоит предельно жестко: либо Европа инвестирует миллиарды в технологии будущего, либо рискует обнаружить, что ее система сдерживания больше не сдерживает. В эпоху гиперзвука промедление может стоить слишком дорого."

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

