Конец зимы: последние дни февраля порадуют теплом

В течение дня большую часть неба будут закрывать облака, местами ожидается дождь, в основном на севере, а на востоке возможен ледяной дождь. В утренние часы видимость будет ухудшена из-за тумана.

В конце дня в прибрежных районах усилится слабый или умеренный южный, юго-западный ветер до 15-16 метров в секунду (м/с). Воздух прогреется до +1...+5 градусов.

В Риге день будет преимущественно облачным, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха в столице составит +2...+3 градуса.

В ближайшие дни ожидается преимущественно сухая погода, в течение дня температура будет плюсовой. Ночью воздух местами будет остывать до нуля, а днем по всей стране ожидаются плюсовые температуры и более заметное таяние снежного покрова.

В ближайшие дни осадки будут небольшими и изменчивыми в зависимости от изменения температуры. Будут преобладать слабые и умеренные ветры. Облачность усилится, в некоторых районах сгустится туман.

Если в субботу еще выглянет солнце, то в воскресенье большую часть неба затянут облака. Местами ожидается дождь, туман. Температура воздуха будет 0...-6 градусов как ночью, так и днем.

В начале следующей недели под влиянием антициклона ожидается сухая погода со слабым ветром. Во вторник восточную Латвию пересечет область осадков с дождем и мокрым снегом.

Во второй половине недели существенных осадков не ожидается, чаще будет светить солнце. Ночью температура может быть на несколько градусов ниже нуля, а днем плюсовая.

Положительные температуры уменьшат толщину снежного покрова - снег начнет таять в прибрежных районах и постепенно с запада. На востоке Латвии толщина снежного покрова составляет местами до полуметра, и таяние будет самым продолжительным.