Конец зимы: последние дни февраля порадуют теплом

© LETA 27 февраля, 2026 10:50

Новости Латвии

Последний рабочий день недели будет пасмурным, а оттепель усилится, что приведет к более активному таянию снежного покрова в начале марта, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня большую часть неба будут закрывать облака, местами ожидается дождь, в основном на севере, а на востоке возможен ледяной дождь. В утренние часы видимость будет ухудшена из-за тумана.

В конце дня в прибрежных районах усилится слабый или умеренный южный, юго-западный ветер до 15-16 метров в секунду (м/с). Воздух прогреется до +1...+5 градусов.

В Риге день будет преимущественно облачным, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха в столице составит +2...+3 градуса.

В ближайшие дни ожидается преимущественно сухая погода, в течение дня температура будет плюсовой. Ночью воздух местами будет остывать до нуля, а днем по всей стране ожидаются плюсовые температуры и более заметное таяние снежного покрова.

В ближайшие дни осадки будут небольшими и изменчивыми в зависимости от изменения температуры. Будут преобладать слабые и умеренные ветры. Облачность усилится, в некоторых районах сгустится туман.

Если в субботу еще выглянет солнце, то в воскресенье большую часть неба затянут облака. Местами ожидается дождь, туман. Температура воздуха будет 0...-6 градусов как ночью, так и днем.

В начале следующей недели под влиянием антициклона ожидается сухая погода со слабым ветром. Во вторник восточную Латвию пересечет область осадков с дождем и мокрым снегом.

Во второй половине недели существенных осадков не ожидается, чаще будет светить солнце. Ночью температура может быть на несколько градусов ниже нуля, а днем плюсовая.

Положительные температуры уменьшат толщину снежного покрова - снег начнет таять в прибрежных районах и постепенно с запада. На востоке Латвии толщина снежного покрова составляет местами до полуметра, и таяние будет самым продолжительным.

Экономика Латвии обещает вырасти на 2,3%. Но это не точно…

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

18 лет — не срок: семья убитого Любки подала апелляцию на приговор суда

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Елгава готовится к паводкам: спасают мусорники и скамейки

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

Самый неуловимый цвет в мире стоит миллиарды — и его всё ещё не нашли

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Родители протестуют против закрытия школ в регионах. Но в классе всего 8 детей…

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

Сезон «золотых ям» открыт! Что делать водителю и когда нужна фиксация полиции?

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

