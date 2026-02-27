Крупные торговые сети сговорились: следствие ведет Совет по конкуренции

"СК установил элементы запрещенного соглашениям между двумя крупными розничными продавцами продуктов питания, которые, возможно, не действовали независимо и координировали свои цены в ущерб интересам потребителей", - говорится в сообщении СК.

Горизонтальные соглашения являются одним из самых серьезных нарушений антимонопольного законодательства, и за каждое нарушение участники рынка могут быть оштрафованы на сумму до 10% от их чистого оборота за последний финансовый год.

Цель процессуальных действий СК - убедиться в наличии нарушения. Факт нарушения может быть установлен только в конце процесса расследования, когда будет собрана и оценена вся информация. СК просит поставщиков и любых других лиц сообщать, если они располагают информацией, полезной для расследования дела. СК гарантирует анонимность лиц, предоставляющих информацию.

CК также предлагает участникам рынка, которые предположительно совершили нарушение, воспользоваться программой смягчения наказания и таким образом получить право на существенное снижение штрафа.

На данном этапе расследования СК не может предоставить дополнительную информацию о деле, в том числе о компаниях, в отношении которых ведется расследование.