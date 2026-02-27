Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пакистан объявил «открытую войну» талибам в Афганистане

© Deutsche Welle 27 февраля, 2026 11:02

Мир 0 комментариев

Власти Пакистана заявили, что напряжение последних месяцев переросло в "открытую войну" с талибами. Отношения между странами ухудшились осенью 2025-го, когда Исламабад обвинил "Талибан" в бездействии против террористов.

Пакистан нанес авиаудары по нескольким городам Афганистана, включая столицу страны Кабул, в ночь на пятницу, 27 февраля. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил в соцсети Х, что после нескольких месяцев вооруженных столкновений напряжение между двумя соседними странами переросло в "открытую войну". Министр информации страны Аттаулла Тарар подтвердил в Х, что армия Пакистана нанесла удары по целям в Кабуле, а также в провинциях Пактия и Кандагар. "Наши силы способны сокрушить любые агрессивные амбиции, - заявил позднее пакистанский премьер-министр Шехбаз Шариф. - Вся нация стоит плечом к плечу с пакистанскими вооруженными силами".

На прошлой неделе Пакистан уже нанес несколько ночных авиаударов по Афганистану, в результате которых, по утверждению талибов, погибли как минимум 18 человек, включая женщин и детей. В Исламабаде заявили, что удары были нацелены на предполагаемые лагеря боевиков рядом с пакистано-афганской границей в качестве ответа на серию недавних атак террористов-смертников в Пакистане.

В четверг, 26 февраля, афганские талибы сообщили, что провели "масштабное наступление" на пограничные посты и убили "множество" пакистанских солдат. Власти Пакистана пока подтвердили гибель двух военных.

В последние несколько месяцев отношения между правительством "Талибана" в Афганистане и Пакистаном резко ухудшились. Исламабад обвиняет власти соседней страны в бездействии в отношении вооруженных группировок, которые совершают террористические атаки на его территории. Талибы отвергают эти обвинения.

Осенью 2025 года Исламабад потребовал от Кабула принять меры против "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП) - пакистанской вооруженной исламистской группировки (известна также как пакистанские талибы), тесно связанной с афганским "Талибаном".

В октябре в Кабуле прогремели два взрыва, ответственность за которые "Талибан" возложил на Исламабад, после чего афганские войска открыли огонь по пакистанским военным на пограничных пунктах. В ответ на это армия Пакистана нанесла удары тяжелой артиллерией, танками, дронами и подняла в воздух истребители.

Только по итогам этих атак представители "Талибана" сообщили о гибели девяти афганских и 58 пакистанских солдат, а также временном захвате 20 пограничных постов соседнего государства. Пакистанские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах писали о гибели 23 своих солдат, об убийстве более 200 "талибов и связанных с ними террористов" и о получении контроля над 19 афганскими пограничными постами.

Столкновения продолжились вплоть до конца октября 2025 года, когда стороны договорились о прекращении огня при посредничестве Катара и Турции. Однако последующие переговоры не привели к заключению мирного соглашения.

